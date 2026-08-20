Flor Jazmín Peña reaccionó a las versiones de Nico Occhiato siendo infiel

La controversia mediática originada luego de que Flor Vigna rememorara públicamente una situación del pasado que involucra a Cande Ruggeri y a Nico Occhiato continúa generando repercusiones en el ambiente de la farándula argentina. Tras las aclaraciones de los dos protagonistas directos del suceso, la prensa buscó obtener el testimonio del conductor y de su actual novia, la bailarina Flor Jazmín Peña.

El cronista del programa Puro Show, emitido por Canal 13, interceptó a Occhiato en el ingreso a las instalaciones de LUZU TV el 19 de agosto de 2026. Al ser consultado sobre el descargo de su expareja, el productor decidió mantenerse al margen del conflicto y argumentar los motivos de su postura. El animador fue categórico al declarar que "No pienso entrar en ninguna polémica de hace 16 años por respeto a mi pareja, no pienso hablar".

Por su parte, Flor Jazmín Peña también respondió a las preguntas del entrevistador para esclarecer si los comentarios de Vigna habían afectado la armonía de la relación o provocado algún distanciamiento entre ambos.

Con tranquilidad y sin mostrar signos de molestia por la situación, la bailarina minimizó los dichos de la cantante y aseguró que "Estamos bárbaros nosotros, estamos muy bien". Con esta declaración, la joven dejó en evidencia que comprende la distancia temporal de los hechos relatados y optó por restar trascendencia al debate público.