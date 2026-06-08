Flor Jazmín Peña y la maternidad: “También te puede caer mal un hijo”

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña consolidan su relación entre rumores de distanciamiento y consultas constantes sobre el futuro de la pareja. En la actualidad, las preguntas sobre la posibilidad de ser padres se volvieron recurrentes en el entorno artístico. Al respecto, la bailarina compartió una visión profunda sobre lo que implica traer un hijo al mundo.

Durante un diálogo con Marley, quien optó por la monoparentalidad, la artista expresó que "jamás tuve a la maternidad romantizada. Te cambia la vida un hijo. Puede ser muy demandante también".

Según su perspectiva, este paso conlleva "es mucha responsabilidad y mucha demanda". Peña vinculó su visión personal con la forma en que encara sus compromisos habituales y señaló que "creo que es mucha entrega y siento que cada cosa que hago, desde un laburo, trato de hacerlo con responsabilidad".

La reflexión incluyó un análisis sobre el vínculo afectivo a largo plazo y las dudas que pueden surgir en la crianza. Flor Jazmín Peña concluyó que la maternidad "es también asumir una responsabilidad que está llena de incertidumbre, porque también te puede caer mal tu hijo y es una responsabilidad para toda la vida…y me pasa eso, no puedo dejar de verlo desde esa óptica".