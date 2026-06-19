Flor Peña habló entre lágrimas del error y de su mensaje a la mamá de Messi

Florencia Peña volvió a referirse al episodio que generó fuerte repercusión en el mundo del espectáculo y en el entorno de la familia de Lionel Messi, tras la difusión de una información incorrecta durante la emisión de El Show del Verano en Luzu TV.

En diálogo con el programa SQP, la actriz relató que, luego de lo ocurrido, decidió comunicarse directamente con Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección Argentina, para enviarle un mensaje de disculpas. Según explicó, la comunicación fue enviada en el marco de la situación generada por el error en vivo.

Peña señaló que no obtuvo respuesta del mensaje y aclaró que no espera una devolución por parte de la familia Messi. “No, la verdad que no me contestó”, expresó durante la entrevista.

Durante la conversación televisiva, la conductora se mostró visiblemente conmovida y volvió a referirse al rol del equipo de producción en la difusión de la información. En su testimonio, explicó cómo se produjo el momento en el que se comunicó la noticia errónea y sostuvo que actuó en base a los datos recibidos en el aire.

En ese contexto, la actriz insistió en que asumió la responsabilidad por lo sucedido y reiteró su pedido de disculpas públicas, tanto hacia la familia Messi como hacia el público.

El hecho derivó en su desvinculación del programa y en una serie de repercusiones mediáticas que continuaron durante los días posteriores, con declaraciones cruzadas y explicaciones sobre la dinámica interna del ciclo televisivo.

Peña también detalló que la decisión de su salida del programa se dio tras una conversación con la producción y con el propio Nicolás Occhiato, en la que se resolvió de manera conjunta su desvinculación.