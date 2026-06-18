Flor Peña pidió perdón a la familia Messi y confirmó su salida de LUZU

Florencia Peña utilizó sus redes sociales para expresar un pedido de disculpas dirigido a la familia Messi luego de la difusión de una información incorrecta durante una transmisión en vivo. A través de una historia publicada en Instagram, la conductora reconoció el error y aseguró sentirse avergonzada por la situación.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió Peña en el mensaje que compartió con sus seguidores.

La actriz explicó que la versión difundida durante el programa le fue entregada como una información previamente chequeada por la producción. Sin embargo, admitió que asumía parte de la responsabilidad por haber confiado en esos datos y haberlos comunicado al aire.

“Esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por la producción del programa y yo confié”, señaló.

Además, anunció una decisión vinculada a su futuro laboral. Según indicó, resolvió poner fin a su participación en el ciclo de streaming de Luzu. “Me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”, expresó.

El mensaje concluyó con un nuevo pedido de disculpas. “Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, escribió Peña, quien quedó en el centro de la polémica tras la difusión de la información que involucró a la familia del capitán de la Selección Argentina.

La publicación se produjo horas después de que el episodio generara repercusiones en redes sociales y un intenso debate entre los seguidores del programa y de Lionel Messi. La conductora eligió responder públicamente, asumir su responsabilidad y comunicar su alejamiento del proyecto.