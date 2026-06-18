Florencia Peña atraviesa horas de fuerte exposición pública luego de haber difundido al aire una información falsa sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La conductora anunció durante su programa en Luzu TV el supuesto fallecimiento del empresario, pero pocos segundos después recibió la advertencia de que la noticia no estaba confirmada.

Tras la repercusión del episodio, Peña habló con distintos medios y expresó su angustia por lo ocurrido. Visiblemente afectada, reconoció el error y aseguró que se encuentra “mortificada” por las consecuencias que pudo haber generado en la familia del capitán de la Selección Argentina.

La actriz explicó que la información le llegó a través de la comunicación interna del programa mientras estaba conduciendo en vivo. Según relató, replicó el dato apenas lo recibió, pero de inmediato le informaron que no había sido chequeado correctamente.

“En el momento que lo replico me dicen: ‘Pará, pará, que parece que no está chequeado’”, recordó sobre la secuencia que derivó en uno de los momentos más tensos de la emisión.

Entre lágrimas, Peña sostuvo que no está acostumbrada a atravesar situaciones de este tipo y pidió disculpas públicas. “Si lastimé a alguien pido mis disculpas”, manifestó al referirse al impacto que pudo haber tenido la falsa información.

El episodio también generó una reacción inmediata dentro de Luzu TV. Nicolás Occhiato, fundador de la señal de streaming, difundió un comunicado en el que calificó el hecho como un “error inadmisible” y confirmó que se realizará una revisión interna para determinar responsabilidades.

Pese a la polémica, Peña confirmó que continuará al frente de su programa. Además, pidió que no se adopten medidas que puedan perjudicar laboralmente a integrantes de la producción involucrados en la cadena de comunicación que originó el error.

Finalmente, la conductora reiteró sus disculpas y expresó su intención de comunicarse de manera privada con la familia Messi. En especial, mencionó a la madre de Lionel Messi, con quien aseguró mantener una relación cercana. “Es un error grave cuando uno lastima a los demás. Pido mis sinceras disculpas”, concluyó.