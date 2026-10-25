Flor Vigna confesó cuánto hace que no tiene sexo y admitió su mayor deseo

Por estas horas, Flor Vigna y Tomás Mazza se convirtieron en tendencia tras una reveladora entrevista sobre la vida privada de la cantante. Después de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, la bailarina habló sin filtros sobre el tiempo que lleva sin mantener relaciones sexuales, reconoció cuáles son sus deseos amorosos y sorprendió al revelar que estaría dispuesta a retomar el contacto con una de sus exparejas.

En la charla con el influencer, la artista contó que lleva varios meses sin intimidad y explicó cómo atraviesa esta etapa. Lejos de preocuparse, se tomó el presente con humor y lanzó una frase contundente. "Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos boluda", expresó entre risas.

Sin embargo, la abstinencia no significa que haya dejado de apostar al romance. Por el contrario, la artista reconoció que tiene ganas de volver a enamorarse y dejó en claro que los sentimientos siguen siendo una prioridad para ella. "Me puede el amor. Tengo ganas de amor", confesó con sinceridad.

Cuando el entrevistador la definió como una persona enamoradiza, la cantante hizo una aclaración que llamó la atención. "No de cualquier boludo", respondió, dejando en evidencia que no está dispuesta a involucrarse con cualquiera.

El momento más llamativo de la charla llegó cuando le preguntaron si volvería a hablar con alguna de sus exparejas. Sin revelar identidades, Flor admitió que hay alguien con quien le gustaría retomar el diálogo, aunque prefirió mantener el misterio. "No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién", lanzó, enigmática.

Ante la insistencia, surgieron dos nombres de su pasado amoroso: Luciano Castro y Nicolás Occhiato, éste último con quien mantuvo una relación de siete años. Sin embargo, no confirmó a cuál de los dos hacía referencia. Aunque de los dos, se sabe que Occhiato está en pareja desde hace varios años, mientras que Castro no volvió a mostrarse en pareja después del "guapagate" y su escandalosa separación de Griselda Siciliani el verano pasado.

Por último, al recordar su paso por el reality mexicano, también evitó profundizar sobre la posibilidad de haberse enamorado de alguno de los participantes. "Vamos a cambiar de tema porque este clip no, no quiero que... Vamos a cambiar de tema", pidió entre risas, dejando otra incógnita sobre su actualidad sentimental.