Flor Vigna contó cómo descubrió que Luciano Castro le era infiel

Flor Vigna compartió públicamente las circunstancias que rodearon su separación de Luciano Castro durante su participación en el podcast Cómplices del desmadre en México. La artista relató que la sospecha inicial surgió durante un viaje cotidiano en el vehículo del actor donde ella ocupaba el asiento del acompañante.

Según sus palabras "Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto, y en eso llega un mensaje de la otra chica". El contenido de ese texto era "Ah, qué lindo" y provocó una reacción inmediata en la joven quien pensó "Me quedé ahí, esto me huele mal".

A raíz de esa situación Vigna decidió revisar el teléfono de su entonces pareja por primera vez encontrando material que confirmó sus dudas. El vínculo que parecía sólido terminó de forma abrupta y poco tiempo después Castro oficializó su noviazgo con Griselda Siciliani. La bailarina sostiene que aquel romance comenzó mientras ella aún estaba en pareja con el actor e incluso llegó a dedicarle una canción sobre la traición vivida.

En la entrevista realizada, Vigna recordó las promesas que recibía por parte del deportista antes del quiebre definitivo. El relato describe que "Todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida" y le aseguraba que alcanzaría todas sus metas profesionales.

Sin embargo tras descubrir la verdad y ser encontrada por él en un estado de profunda angustia ella concluyó que "Esos son los peores". Actualmente la cantante expone estos hechos ocurridos hace dos años para cerrar aquel capítulo de su vida personal.