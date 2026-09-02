Flor Vigna dijo que tiene autismo y que "si se quiere, se puede superar"

Las declaraciones de Flor Vigna dentro del reality La Casa de los Famosos México provocaron una contundente reacción de Yanina Latorre en la señal El Observador. La conductora analizó en detalle el discurso de la artista sobre la condición del espectro autista y rechazó enfáticamente la postura transmitida ante la audiencia.

Durante su intervención en la pantalla televisiva internacional, Vigna se refirió a su salud con una particular definición al señalar: “Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, que si vos lo querés superar, lo podés superar. Se me va, a veces, un poquito. Yo sé que lo re puedo superar, porque lo supero”.

La respuesta por parte de Latorre no tardó en llegar. Antes de dar paso a la reproducción del material, la periodista expresó: “Estas chicas son peligrosas para la sociedad. Es una máquina de decir pelotudeces”.

Posteriormente, al evaluar el contenido del mensaje y el impacto que genera en el público, la comunicadora manifestó: “Esta piba es boluda en serio. Es peligrosísimo el mensaje”. En esa misma línea argumentativa, profundizó su postura al sostener: “No podés decir que sos autista, que es un tema mental y que si querés lo superás”.

El debate se centró en la sensibilidad necesaria para abordar diagnósticos médicos en medios de comunicación masivos. Respecto al efecto de estas afirmaciones en el entorno familiar de quienes viven con esta condición, Latorre remarcó: “Cuando hay gente que sufre, que hay familias que cambian”.

Al intentar buscar el origen de la confusión terminológica empleada por la exparticipante del certamen, la figura de El Observador ensayó una explicación sobre la intencionalidad de los dichos al manifestar: “Entendiendo la cabeza de termo que tiene, ella quiso decir como que es para adentro, solitaria, que no se da con el mundo exterior, pero usó el término autismo”.

Para concluir el análisis del episodio, la presentadora subrayó las implicancias del vocabulario utilizado al indicar: “Ese término alude a una condición a personas que no la pasan bien”. Finalmente, cerró su descargo con una recomendación directa hacia la cantante al remarcar: “Decí que sos solitaria, pero no que sos autista”.