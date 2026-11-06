Flor Vigna mandó al frente a uno de sus ex famosos y dijo que lo mantenía

Flor Vigna y Nicolás Occhiato quedaron en el centro de la escena tras las explosivas declaraciones de la cantante sobre su pasado amoroso. Durante una entrevista en el streaming de Martín Cirio, la artista reconoció su entrega en las relaciones y, al ser consultada sobre si sostuvo financieramente a algún hombre, confesó: "Sí, he mantenido, mucho". Además, la bailarina explicó que actuó bajo el modelo maternal de entregarlo todo por la pareja.

Al recordar esa etapa, la cantante profundizó sobre la ilusión con la que afrontó la situación y el amargo desenlace que vivió tiempo después. "En ese momento pensé: es obvio que cuando él triunfe se va a acordar de mí. Pero no chicas. Además, triunfan y se van, es una ley. No me la agarro con ellos, no son unos malditos", sostuvo Florencia. Para dar cierre al tema, acudió a un dicho popular: "En México me enseñaron esta frase: la mujer del estudiante no es la mujer del ingeniero. Pasa con todos, vos lo bancás ahí, que está estudiando, que no tiene un peso y...".

Por su parte, Nicolás Occhiato reaccionó con desconcierto ante la prensa y buscó despegarse del asunto tras ser señalado por las redes sociales. "¿Ella dijo eso de mí? ¿Con nombre y apellido? Eso no pasó conmigo", afirmó ante la consulta directa de los cronistas. El empresario prefirió no emitir juicios al señalar: "No voy a opinar porque no lo vi y no quiero opinar de algo que no vi. No lo vi y no me puedo guiar por lo que me están diciendo ustedes. Prefiero no opinar". Para finalizar, desestimó cualquier tipo de tensión: "Ha venido a LUZU, ha hecho prensa de sus cosas, nos hemos cruzado y está todo bien".

Sin embargo, en el programa SQP revelaron que el verdadero involucrado sería El Lauta, el último novio de Vigna. "Pepe Ochoa me dice que el Lauta es un matado. Estaba todo el día rascándose, Flor se hartó y lo rajó", leyó Pía Shaw. Sumando a las versiones, Yanina Latorre aseguró: "Alguien me dijo que Flor le pagaba el alquiler del departamento". Por último, agregaron que en una reciente visita a un medio, el músico advirtió: "Si me preguntás, me voy y no canto".