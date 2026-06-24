Flor Vigna decidió celebrar de una manera particular el reciente éxito del equipo nacional en el Mundial 2026. Tras el triunfo frente a Austria que aseguró la clasificación, la bailarina anunció a través de sus perfiles digitales una rebaja del 50 por ciento en el acceso a su contenido exclusivo. Esta promoción especial tendrá una vigencia de solo 24 horas para todos aquellos interesados en suscribirse a su plataforma.

En sus redes sociales, la artista comunicó la novedad escribiendo "Para festejar que ganó la Argentina, puse un 50% de descuento solo por 24 hs. Vení a ver mi nuevo contenido". El mensaje rápidamente captó la atención de los usuarios y se convirtió en tendencia en la red social X, donde se multiplicaron las reacciones y los comentarios sobre la iniciativa.

La incursión de la cantante en este tipo de servicios es muy reciente, ya que se integró a la plataforma hace apenas cinco días. La repercusión fue tal que los internautas utilizaron frases como "Gracias, Scaloni" y "Messi te dio esto" para referirse al anuncio. Estas expresiones fueron compartidas por la propia protagonista al replicar las notas que daban cuenta de su festejo por el avance de la Selección en la competencia internacional.