Flor Vigna reveló que Cande Ruggeri intentó conquistar a Nico Occhiato

Flor Vigna compartió un testimonio inédito sobre su relación pasada con Nico Occhiato durante su participación en un programa de televisión en México., La bailarina detalló una situación que involucra a Cande Ruggeri, quien habría tenido un acercamiento con el conductor durante un viaje laboral.

Según relató Vigna, el episodio ocurrió hace años. La cantante recordó que "Un novio había ido a Disney, lo llevaba una empresa de quinceañeras, e ibas con otro artista. Había una chica que se llama Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien a mí, divina. Él fue con ella. Y cuando vuelve él me dice: 'Te voy a decir algo pero no seas tan bolud de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo ¿ya fue no?'" para explicar el inicio del conflicto.,

La situación generó una reacción inmediata en la artista, quien en ese momento tenía 20 años. A pesar de la revelación de su pareja, ambos continuaron su vínculo y prefirieron no confrontar a la modelo en aquel entonces. Vigna señaló que "A las dos semanas me toca la acción de un yogurt y fuimos las dos... con mi novio le decíamos 'la merecedora'... Siempre me quedé con las ganas de decirle" respecto a aquel encuentro posterior.

La participante del reality aprovechó la exposición de las cámaras para enviar un mensaje directo a la hija de Oscar Ruggeri. En su descargo, la joven manifestó que "Así que Cande Ruggeri si me estás viendo, se que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces" rompiendo el silencio tras mucho tiempo.

Sobre la conducta de su pareja de aquel entonces, la bailarina aclaró que confió en su versión de los hechos. Vigna detalló que "Según mi novio no pasó nada, nos queríamos mucho... Él me dijo, 'no le digas porque me vendés'... Fue cuando yo tenía 20" para contextualizar el pedido de reserva que le hizo Occhiato. Finalmente, la cantante recordó aquel vínculo con afecto y concluyó que "Fue un noviazgo muy lindo, y fue el que más me gustó" al cerrar su relato.