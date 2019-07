Flor Vigna reveló qué debe hacer el hombre que quiera enamorarla y contó detalles de su última cita romántica: “¡Fue un plomazo!”

Flor Vigna: “Estoy aprendiendo a estar sola. Conectando como nunca con mis emociones. Me hice amiga de la psicología para quebrar con esos ‘momentos insabios’, como llamo a la caída en el pozo en que todo se ve negativo”. Flor Vigna: “Estoy aprendiendo a estar sola. Conectando como nunca con mis emociones. Me hice amiga de la psicología para quebrar con esos ‘momentos insabios’, como llamo a la caída en el pozo en que todo se ve negativo”.

Fue durante la charla íntima que mantuvo con GENTE para su última portada. Luego de su separación de Nicolás Occhiato y el “romance de dos semanas” que mantuvo con su coach de Bailando, Matías Napp, Flor Vigna asegura “es tiempo de aprender a estar sola”. No obstante, admite que “desde que colgaron el cartelito de ´soltera´ en ShowMatch (eltrece)”, dice estar “incentivada” por sus amigas para “disfrutar sin culpas”. Aunque todavía se siente “outsider” en temas de cita.

Así fue como contó: “Hoy, por ejemplo, me invitó a salir un pibe que me parece interesante, hermoso. Pero cuando mis amigas me confirmaron que podrían reunirse, le respondí: ´será en otro momento´. ¿Por qué voy a forzar una cita si lo que necesito es catarsis grupal? Tal vez todavía no estoy lista para la soltería y el ´reboleio´. Tengo que terminar de entenderme”.

“Tal vez todavía no estoy lista para la soltería y el ´reboleio´. Tengo que terminar de entenderme”. “Tal vez todavía no estoy lista para la soltería y el ´reboleio´. Tengo que terminar de entenderme”.

Sin embargo, a lo largo de la conversación, reveló detalles de una última cita. “Hace poco tuve una invitación a salir de alguien conocido. Y no paró de hablarme de sus éxitos. ¡Plomazo! Yo pensaba: ´Listo, no hace falta que lo digas´. Si me escucharas sólo dos minutos podrías darte cuenta de que no vas a impresionarme así. Ya no me interesa que me hablen sólo de laburo… (risas). Vamos a lo simple. A lo cotidiano. A la vida”.

“Me enamora el tipo que se engancha con crear un momento especial. Con lo que haya a mano. No sé, poner buena música y o animarse a decirse lo que nos gusta a la cara”. “Me enamora el tipo que se engancha con crear un momento especial. Con lo que haya a mano. No sé, poner buena música y o animarse a decirse lo que nos gusta a la cara”.

Respecto a cómo se reenamoraría a Flor Vigna, la coprotagonista de Una semana nada más (El Nacional), respondió: “Con carcajadas y los pies sobre la tierra. Me enamora el tipo que se engancha con crear un momento especial. Con lo que haya a mano. No sé, poner buena música y o animarse a decirse lo que nos gusta a la cara: ´Qué lindo te queda el sweater que llevás puesto´. Ir sólo a lo físico, me resultaría estar perdiendo el tiempo. En Instagram, por ejemplo, los hombres avanzan más. Pero me decepciona el tiroteo automático. Si subo una foto no me respondas “aplausos” (se refiere a los emojis). Esperá el momento para colar un frase inteligente”.

Por redacción Gente.

Fotos: Christian Beliera.

SEGUÍ LEYENDO:

Flor Vigna habló de su separación de Nico Occhiato: “No nos hicimos daño”

Flor Vigna antes de su debut en el Súper Bailando: “No tenemos cábalas”

Las confesiones íntimas de Flor Vigna: “Nos gusta más comer que estar en la cama haciendo otras actividades”