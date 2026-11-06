Flor Vigna se burló de Luciano Castro luego del escándalo con Siciliani

Flor Vigna fue invitada al canal de streaming de Martín Cirio y no dudó en opinar sobre el icónico audio de Luciano Castro. Aquella frase sugerente generó una fuerte repercusión y terminó afectando de lleno la relación que el artista mantenía con Griselda Siciliani.

Lejos de esquivar las preguntas punzantes del conductor, la artista admitió el sentimiento inicial que experimentó al escuchar la viralización de la grabación. Entre risas y con total complicidad con la audiencia, confesó que disfrutó el momento porque pensó que "todo vuelve" y que "las cornudas me entenderán perfectamente". Además, agregó sobre esa catarsis que "cuando te meten los cuernos queres que el karma caiga solo" sin dudarlo.

Sin embargo, el clima de la entrevista cambió de rumbo cuando la famosa reveló que mantuvo un contacto privado con su expareja tras el revuelo y su posterior internación. Explicó que se acercó a conversar con él, notó que atravesaba un momento muy difícil y escuchó de primera mano su versión de los hechos. De esta manera, la mediática dejó al descubierto el trasfondo humano de una situación que rápidamente trascendió las pantallas y acaparó portales de noticias.

Hacia el final de la charla, la intérprete reflexionó largamente sobre el proceso de sanación emocional y la delgada línea entre el rencor y la empatía genuina. Señaló que "es re loco porque cuando te pasa algo malo queres que la vida te dé la razón" y que "si alguien te mete los cuernos te dan ganas de que el karma caiga solo, pero cuando le cae el karma a la otra persona te pone un poco triste". De este modo, Flor demostró una enorme madurez afectiva cerrando el capítulo.