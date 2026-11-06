Flor Vigna soltó una mega bomba y prendió fuego a Nico Occhiato

Flor Vigna y Nicolás Occhiato protagonizaron una de las parejas más mediáticas del espectáculo argentino, un romance que floreció dentro de un estudio de televisión. Los dos crecieron en la fama de la mano, mientras atravesaban un noviazgo intenso y encantador que dejó una marca profunda en el público.

Con el tiempo, el camino se bifurcó y cada uno siguió su rumbo para construir otras relaciones sentimentales. Sin embargo, la historia de Flor Vigna y Nico Occhiato quedó grabada en el inconsciente colectivo por su carácter único, y ahora la bailarina volvió a ponerla en el centro de la escena con una revelación desconocida.

Durante una entrevista con Martín Cirio, la artista admitió que en un período de su vida se encargó de mantener económicamente a uno de sus novios. Por la forma en que describió ese proceso, todas las direcciones parecen conducir al creador de Luzu TV, el propio Nico Occhiato.

El streamer abrió el intercambio con una pregunta directa: “Sos una mujer que ama demasiado, ¿has mantenido hombres?”. Con ese disparador, Flor Vigna desató una catarata de confesiones y respondió sin vueltas: “Sí, he mantenido, mucho”. Cirio no se quedó atrás y retrucó: “¿No te hizo ruido eso? Vos tenés el rol femenino y por otro lado lo mantenés que es muy masculino”.

En ese punto de la charla, Flor Vigna repasó todo lo que vivió junto a Occhiato y explicó su forma de amar. “Ahora lo entiendo que a veces una se hace fan de un rol, creo que sin querer copio el amor de mi vieja, que es darlo todo”, sostuvo la bailarina, antes de contar qué pensaba mientras sostenía a su pareja.

“Cuando he mantenido a un novio pensé en ese momento ‘es obvio que cuando él triunfe se va a acordar de mí’. Pero no chicas”, lanzó Flor Vigna, y así hizo estallar la bomba sobre su historia con Nico Occhiato. La frase dejó en evidencia la ilusión que tenía de ser recompensada cuando a su novio le llegara el éxito.

Lejos de victimizarse, la artista profundizó en su reflexión sobre lo que suele pasar en estos casos: “Además triunfan y se van. Es una ley, no me las agarro con ellos, no son unos malditos. En México me enseñaron esta frase, la mujer del estudiante no es la mujer del ingeniero. Pasa con todos, vos lo bancás ahí, que está estudiando, que no tiene un peso y…”.