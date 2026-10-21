La Asociación de Pádel Argentino (APA) suspendió a la jugadora amateur Florencia Guerra Sodero para integrar selecciones y delegaciones nacionales hasta el 31 de diciembre de 2029, luego de determinar que incurrió en infracciones disciplinarias por publicar comentarios antisemitas en sus redes sociales.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución de Comisión Directiva N.º 1/2026, fechada el 19 de octubre. De esta manera, la entidad confirmó la exclusión definitiva de la deportista de la delegación argentina que participará en el Torneo Panamericano Amateur 2026.

La sanción se produjo después de un procedimiento disciplinario en el que se analizaron las expresiones publicadas por la jugadora y su incompatibilidad con las normas éticas del deporte.

El mensaje que desató la polémica

El caso comenzó en septiembre, cuando Guerra Sodero anunció en su cuenta de Instagram que había sido convocada para representar a la Argentina en una competencia internacional. En la misma publicación, invitó a sus seguidores a participar de una encuesta para elegir la camiseta que utilizaría durante el torneo.

Sin embargo, el mensaje terminó con una frase discriminatoria dirigida a la comunidad judía, en la que afirmó que sus integrantes no eran bienvenidos.

La publicación generó un fuerte repudio en redes sociales y motivó una queja de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). También se pronunció el Comité Olímpico Argentino, que cuestionó las expresiones por considerarlas contrarias a los principios de no discriminación del movimiento olímpico.

Tras la repercusión, la deportista eliminó el contenido y publicó un comunicado de disculpas, en el que reconoció la gravedad de sus expresiones y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

Qué establece la resolución

En su fallo, la APA consideró acreditadas las infracciones previstas en el Código de Disciplina y el Código Ético de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

La resolución establece que Guerra Sodero no podrá integrar representaciones nacionales hasta fines de 2029. Además, delegó en la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba, a la que pertenece institucionalmente la jugadora, la evaluación de una posible sanción dentro del circuito provincial.

La asociación aclaró expresamente que la medida corresponde al ámbito deportivo y disciplinario y que no implica una decisión sobre una eventual responsabilidad penal de la deportista.

De esta manera, la sanción definitiva amplió las consecuencias de la decisión inicial, que había apartado preventivamente a Guerra Sodero del equipo argentino para el Panamericano.