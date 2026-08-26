Florencia, la sanjuanina que canta en trenes y pasó de ronda en Popstars

Florencia Micaela Gutiérrez llegó a las audiciones de Popstars con una historia forjada en el arte urbano. La joven artista oriunda de San Juan se presentó ante el jurado del reality show e interpretó la canción Tu falta de querer, de Mon Laferte, logrando la aprobación para avanzar de fase.

Durante su presentación ante las cámaras, la participante describió su particular vínculo con la música expresando: "Soy cantante y compositora de la provincia de San Juan. Soy artista callejera, así que ando por los subtes, por los trenes, por la calle, por todos los escenarios que la vida me presenta".

La emoción de ese gran paso trascendió la pantalla y llegó a las redes sociales, donde Florencia compartió su reacción y la de dos amigos mientras veían la transmisión de su actuación. La escena estuvo colmada de expectativas hasta que llegó la ansiada confirmación: "La participante número 2516 continúa en carrera". Tras escuchar su interpretación del tema de la cantante chilena, Nicki Nicole no pudo ocultar su entusiasmo y exclamó: "Me encantó".

De este modo, la sanjuanina continuará formando parte del proceso de selección del ciclo televisivo conducido por Nico Vázquez, el cual cuenta también con la participación de Ángela Torres y Carlos García en el jurado.

Popstars ha regresado a la pantalla con una nueva edición que busca revivir el fenómeno que marcó a la música nacional a comienzos de los años 2000, época de la cual surgieron agrupaciones sumamente populares como Bandana en 2001 y Mambrú en 2002. En esta oportunidad, el programa tiene como objetivo conformar una nueva banda femenina de pop, cuyas emisiones se transmiten por Telefe y se encuentran asimismo disponibles a través de la plataforma de transmisión Disney+.