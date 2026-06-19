Florencia Peña confirmó que Marley también se quedó sin trabajo tras el escándalo

Florencia Peña comunicó el cierre de su etapa en el canal de streaming Luzu TV después de la difusión de información errónea sobre el padre de Lionel Messi el 18 de junio de 2026. La actriz y conductora se mostró muy afectada emocionalmente durante una entrevista televisiva en el programa SQP, en la que asumió la responsabilidad total por lo sucedido en su programa. Con respecto al diálogo con los dueños del medio, ella explicó que "Hablamos con Nico y Guido. Ellos saben como fueron las cosas, no se enojaron conmigo, pero fui yo la que lo dije y me hago cargo".

En medio de un clima de tensión que incluyó la presencia de la policía en la puerta del estudio y un comunicado de FOPEA donde se recordó que "El periodismo exige chequear información", la artista reflexionó sobre su rol. Entre lágrimas, la conductora manifestó que "No trabajo de eso, no sé hacerlo y lamento mucho si lastimé a alguien. Cuando me lastiman a mi, salgo y pido que me pidan disculpas; cuando yo lastimo a alguien, pido disculpas". Desde el canal, Ferbo también se pronunció al sostener que "Tenemos que ser responsables". Por su parte, Yanina Latorre fue tajante al decir que "La responsable de todo es ella".

La salida de la conductora implica también el final del ciclo que compartía con Marley. Sobre su continuidad en la empresa, Peña fue categórica al señalar que "Lo hablé con Nico y no puedo, ahora no, no es momento ni tengo ganas". La decisión se tomó de forma coordinada con la dirección del canal, ya que según sus palabras "Fue de común acuerdo y quedamos en que era mejor no volver porque nuestro programa es alegría".

A pesar de que no se comunicó con los productores de su equipo por la dificultad del momento, sí lo hizo con su compañero de dupla. En ese contexto, la actriz sentenció que "Por ahora, se terminó El show del verano". Sin embargo, Yanina Latorre afirmó que "No están todos enterados de cómo va a seguir, estuve hablando con algunos compañeros de Florencia. Por ejemplo, a Marley no le comunicaron que no seguía". El hecho generó diversas reacciones, desde el mensaje de Vicky Xipolitakis a Antonela Roccuzzo hasta la defensa de Juan Otero, quien compartió un posteo sobre "El goce de señalar".