Florencia Peña volvió a referirse al conflicto que derivó en su salida de Luzu TV, luego de quedar envuelta en una fuerte polémica por haber difundido al aire una información falsa sobre la salud de Jorge Messi. La actriz brindó detalles de la conversación que mantuvo con Nicolás Occhiato y aseguró que ambas partes buscan acercar posiciones.

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América), Peña explicó que el diálogo con el dueño del canal de streaming quedó pendiente porque ambos atravesaban un momento de mucha tensión.

"Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro y Nico también, solo que no era el momento. Necesitábamos los dos... yo estaba... uff", expresó al recordar los días posteriores a que Occhiato aceptara su renuncia al programa.

La actriz sostuvo que, junto a sus abogados, siempre priorizó el diálogo para resolver la situación. Ante la consulta de Yanina Latorre sobre si las conversaciones apuntan a un acuerdo económico o a un eventual regreso al ciclo que comparte con Marley, respondió con una sonrisa: "No sabemos, estamos charlando".

Peña también descartó que haya iniciado acciones judiciales para reclamar una indemnización. "He perdonado cosas sin que nadie me haya pedido disculpas y me las banco", afirmó, al negar que su intención sea obtener una compensación económica.

En otro tramo de la entrevista se refirió a su relación con Marley, luego de que circularan versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambos. La actriz aseguró que mantienen la amistad de siempre y explicó que el conductor tiene una personalidad más reservada.

"Siempre estuvo todo bien. Él no es como yo, es más reservado, más miedoso. Es alemán, se maneja así, pero es un amigo muy cariñoso", señaló.

Además, contó que nunca esperó una defensa pública de parte de Marley y recordó que el conflicto también afectó una grabación que tenían prevista. "No me enojo con Marley, pobre, encima él estaba lejos. Yo me estaba yendo a hacer el programa con él y no pude ir, le ca... la grabación, tuvo que buscar otra invitada", comentó entre risas.

La actriz reconoció que atravesó un momento muy difícil desde lo personal. "Lloré todo, estoy aprendiendo. Cuando me pasa algo, siempre pienso para qué me pasa. No me pongo en víctima, doy la cara. Fue un mes de mucha conexión conmigo misma", expresó.

Finalmente, destacó el respaldo que recibió por parte de Celia, la madre de Lionel Messi, luego de pedir disculpas públicamente por la información errónea difundida sobre Jorge Messi.

"Lo más importante fue que ella me dejara ese mensaje hermoso. Después me dejó otro mensaje. Lo importante es que les pedí disculpas y ellos me disculparon", sostuvo.

Peña aclaró que únicamente mantuvo contacto con Celia Messi, a quien conoce desde hace años, y evitó comunicarse con otros integrantes de la familia para no generar mayores molestias. Además, expresó su deseo de reencontrarse con ella en Rosario y compartir un café cuando viaje junto a sus hijas.