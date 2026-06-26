Florencia Peña inició acciones legales contra el canal de streaming LUZU tras ser desvinculada del medio por Nico Occhiato luego de haber anunciado por error la falsa muerte de Jorge Messi. A pesar de que inicialmente se comunicó una desvinculación por mutuo acuerdo, las críticas en las plataformas digitales y las declaraciones del conductor del espacio motivaron a la conductora a buscar el patrocinio del abogado Fernando Burlando para avanzar en la vía judicial.

El reclamo se centra en tres aspectos fundamentales que fueron detallados por el periodista Pablo Layús. Según explicó el panelista, la presentación judicial exige el cumplimiento de contrato, la liquidación correspondiente y el pago de la pauta publicitaria vinculada a los denominados PNT que la actriz tenía asignados y que fueron suspendidos.

A estas exigencias se añade un pedido de resarcimiento económico debido al impacto público del caso. El periodista judicializó este aspecto al señalar que se incluyeron elementos de las redes sociales en el expediente, manifestando que “un punto que no hay que dejar pasar, tiene que ver con el resarcimiento por daños y perjuicios. Se adjuntaron, en el reclamo, hasta algunos memes que se han vuelto virales”.

Respecto al monto económico que se disputa en los tribunales, los contadores de la actriz evalúan una cifra elevada. Layús describió la magnitud del reclamo al afirmar que “estoy contando y son 8 ceros”. Ante las consultas sobre la cantidad exacta, el periodista precisó que “la cifra tendría un 2 adelante, lo pongo en potencial porque los contadores están analizando las cifras definitivas”.

De esta manera, el piso de la demanda se establece en $200 millones, una cantidad que podría elevarse en las próximas semanas. El monto final dependerá del cálculo definitivo de las comisiones y los porcentajes por publicidad que la conductora dejó de percibir desde el momento en que quedó fuera de la programación del canal de streaming.