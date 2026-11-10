Florencia Peña opinó sobre la llegada del Papa y desató una fuerte polémica

La reciente visita que realizó el papa León XIV a la Argentina provocó una enorme repercusión en todo el país que superó ampliamente los límites de la fe tradicional. Florencia Peña decidió expresar su punto de vista sobre este fenómeno social y sus palabras terminaron desatando un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales.

Durante su estadía en el territorio nacional el Sumo Pontífice fue recibido por miles de seguidores que se movilizaron en cada una de sus actividades. La polémica principal surgió a partir de la habilitación de un sector VIP en el Monumento a los Españoles donde se ubicaron empresarios y figuras del espectáculo.

La controversia se trasladó a las plataformas digitales cuando Florencia Peña publicó una serie de mensajes para dar su postura. Antes de pronunciarse la artista aclaró de forma contundente en la red social X: "No soy religiosa. No comulgo con ninguna institución, pero respeto la fe".

En el mismo mensaje la conductora continuó profundizando su pensamiento sobre el acontecimiento. Ella manifestó: "Me parece una energía muy poderosa. Y que tanta gente se haya congregado a escuchar palabras de unidad, de igualdad de oportunidades, de amor, de respeto, de educación, de empatía frente a los más necesitados, me parece esencial en un momento de tanta crueldad".

Las reacciones de la gente no se hicieron esperar y las respuestas se multiplicaron rápidamente. Algunos usuarios apoyaron la reflexión de la actriz sobre la importancia de esos valores sociales mientras que otros sectores criticaron sus dichos acusándola de hacer política y remarcando su conocida afinidad con el espacio político kirchnerista.