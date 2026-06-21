El conflicto mediático que involucra a Florencia Peña, Nicolás Occhiato y el canal Luzu TV sumó un nuevo capítulo judicial luego de que su abogado, Fernando Burlando, confirmara que la actriz evalúa iniciar acciones legales. El origen del conflicto se remonta a la polémica desatada por una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, difundida al aire por error en el ciclo que conducía Peña. Tras el hecho, la conductora fue apartada del programa junto a parte de su equipo de producción.

Burlando explicó que la situación contractual podría derivar en un reclamo judicial. “Lo está analizando. Es su derecho desde el punto de vista jurídico”, sostuvo el letrado, al remarcar que la rescisión del vínculo habría sido unilateral y sin los tiempos de notificación correspondientes.

“La sacaron de manera inmediata. Eso se puede hacer, pero debe ser notificado con anticipación”, agregó el abogado, dejando abierta la posibilidad de una demanda por incumplimiento contractual.

En paralelo, Peña se mostró afectada por lo ocurrido y cuestionó algunas decisiones internas del canal. En declaraciones recientes, aseguró que intentó evitar los despidos dentro del equipo técnico, aunque no tuvo éxito.

“Estoy muy golpeada y afectada por todo lo que pasó”, habría manifestado la actriz en su entorno, según trascendió en medios del espectáculo.

El caso continúa bajo análisis legal y podría derivar en una disputa judicial entre las partes, en medio de uno de los escándalos mediáticos más comentados del ecosistema digital reciente.