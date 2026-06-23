Florencia Peña quiere llevar a juicio a Luzu tras ser echada por lo de Jorge Messi

Tras el reciente escándalo en vivo por la difusión de una noticia falsa sobre Jorge Messi, la situación entre Florencia Peña y Luzu TV escaló a una posible instancia legal. Según informó el periodista Luis Bremer el 22/6/2026 a las 15:16 hs en Desayuno Americano, la conductora evalúa iniciar un "juicio millonario" asistida por el abogado Fernando Burlando. El reclamo principal se basa en la figura de "injuria laboral" debido a que la desvinculación se habría realizado de forma irregular.

La actriz sostiene que fue apartada del proyecto primero mediante anuncios públicos y luego a través de un mensaje de texto. Esta modalidad de comunicación, considerada informal en términos contractuales, habría afectado su imagen profesional. Además del pago total de su contrato vigente, se buscaría una compensación económica por daños y perjuicios derivados de la "injuria laboral" mencionada. En este contexto, la conductora Vero Lozano cuestionó la salida y expresó que "No hay que pegar cuando alguien está en el suelo" respecto a la situación de su colega.

Por su parte, Nicolás Occhiato se refirió al incidente pidiendo disculpas públicas y calificando lo sucedido como "errores humanos". Pese a estas explicaciones, la empresa decidió separar a la actriz, aunque mantuvo en sus puestos a Marley y al encargado de filtrar la información errónea a la producción. Peña argumentaría que la responsabilidad del error no es exclusiva, ya que ella había propuesto un equipo propio de trabajo que la firma no aceptó oportunamente.

Hasta el momento, ni la protagonista ni los directivos de la señal de streaming han brindado declaraciones oficiales para confirmar o desmentir el avance del litigio. El escenario actual abre la posibilidad de un conflicto judicial de alto impacto económico y mediático para la industria del entretenimiento nacional durante este año.