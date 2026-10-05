Uno de los espectáculos que forma parte de la cartelera teatral porteña llegará a San Juan con un elenco integrado por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa. Se trata de “Las Hijas”, una obra dirigida por Adrián Suar y con dramaturgia de Ariadna Asturzzi, que se presentará el viernes 9 de octubre a las 20 en el Teatro Sarmiento.

La historia gira alrededor de tres hermanas que deben afrontar una situación que modifica sus vidas: el avance del Alzheimer de su madre. A partir de ese diagnóstico, las protagonistas atraviesan recuerdos, diferencias, revelaciones y conflictos familiares que ponen en primer plano los vínculos entre ellas.

La obra propone una mirada sobre las distintas formas de atravesar el cuidado de un familiar y sobre las heridas y mandatos que pueden aparecer dentro de una familia. A lo largo de la trama, las hermanas también deberán revisar sus propias historias y la relación que mantienen con su madre.

Con una combinación de sensibilidad y humor, “Las Hijas” aborda temas vinculados con la memoria, el cuidado y la identidad, al tiempo que plantea una pregunta central sobre los vínculos familiares: cómo cambia la relación entre una madre y sus hijas cuando la enfermedad comienza a modificar sus recuerdos.

Cuándo y dónde será la función

La presentación está prevista para el viernes 9 de octubre a las 20, en el Teatro Sarmiento. Las puertas del teatro abrirán 40 minutos antes del comienzo del espectáculo. La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y es apta para todo público.

Las entradas tienen valores que van desde los $60.000 hasta los $65.000, según la ubicación. La Platea Baja, filas 1 a 15, tiene un valor de $65.000, mientras que las filas 16 a 20 cuestan $62.000. Pullman y Gradas tienen un precio de $60.000.

La venta de entradas se realiza a través de Entradaweb.