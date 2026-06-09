El Real Madrid atraviesa horas decisivas en la planificación de su futuro. Luego de imponerse en las elecciones presidenciales y asegurarse un nuevo mandato hasta 2030, Florentino Pérez comenzó a delinear una profunda reestructuración deportiva que incluye la llegada de refuerzos de jerarquía y un posible fichaje estelar.

En ese contexto, el nombre que aparece como principal objetivo es el de Julián Álvarez. De acuerdo con versiones difundidas por Sky Sports y replicadas por distintos medios internacionales, el presidente madridista consultó las condiciones para incorporar al delantero argentino y estaría dispuesto a ofrecer 150 millones de euros al Atlético de Madrid para concretar la operación.

De concretarse, la transferencia se convertiría en la compra más cara de la historia del Real Madrid y también podría transformarse en una de las ventas más importantes protagonizadas por un futbolista argentino. La magnitud de la cifra refleja la valoración que el club blanco tiene sobre el campeón del mundo, quien se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol europeo.

El posible movimiento también genera controversia dentro de España. Álvarez no solo pertenece al Atlético de Madrid, uno de los principales rivales de la capital española, sino que además había sido vinculado recientemente con el Barcelona. Por eso, una eventual negociación podría desencadenar una disputa entre los dos gigantes del fútbol español por quedarse con el atacante.

La ofensiva por el exjugador de River Plate aparece en línea con una de las promesas realizadas por Florentino Pérez durante la campaña electoral. El dirigente había anticipado que impulsaría la llegada de un futbolista de primer nivel mediante una inversión cercana a los 150 millones de euros para relanzar el proyecto deportivo del club.

Mientras tanto, el Real Madrid ya anunció otras incorporaciones para la próxima temporada y se prepara para una nueva etapa bajo la conducción técnica de José Mourinho, según los reportes surgidos tras las elecciones. En ese escenario, Julián Álvarez aparece como la gran apuesta para liderar el ataque de un equipo que busca volver a dominar el fútbol europeo.