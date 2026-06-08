El mapa del fútbol europeo empieza a moverse con fuerza de cara a la próxima temporada y el gigante español no se queda atrás. Luego de imponerse con solidez en las elecciones presidenciales del Real Madrid, Florentino Pérez puso en marcha la maquinaria para concretar las incorporaciones de peso que había anunciado durante su campaña electoral. El primer gran golpe del mercado de pases tiene nombre y apellido: Ibrahima Konaté, quien ya selló su acuerdo para convertirse en el flamante refuerzo del club madrileño.

Llegada a costo cero y blindaje a largo plazo

Según revelaron los principales reportes del medio europeo RMC Sport, el defensor de la Selección de Francia alcanzó un acuerdo total para vestir la camiseta blanca con un contrato extenso que lo unirá a la institución hasta junio de 2030.

La operación resulta redonda desde el aspecto económico para las arcas del Merengue, ya que el marcador central de 27 años arribará con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con el Liverpool de Inglaterra el próximo 30 de junio, habiendo decidido no renovar en la Premier League.

Si bien los papeles de la transferencia ya se encuentran firmados y listos en los escritorios del Santiago Bernabéu, el anuncio oficial en las plataformas del club se realizará en el transcurso de esta semana. De todas formas, la presentación formal y la tradicional conferencia ante los fanáticos madridistas deberán postergarse, debido a que el zaguero se encuentra plenamente enfocado en la concentración de su seleccionado nacional para disputar el Mundial.

La renovación defensiva y el misterio en el banco de suplentes

La llegada de Konaté se presenta como el primer eslabón de una profunda reestructuración que sufrirá la línea defensiva del Real Madrid para el ciclo venidero. En esa misma línea de refuerzos garantizados por la presidencia, el mandatario también ratificó que se encuentran avanzadas las gestiones para sumar a las filas del plantel al lateral neerlandés Denzel Dumfries.

Por otra parte, el armado del nuevo proyecto deportivo también incluye la esperada resolución sobre quién comandará tácticamente al equipo. El nombre apuntado por Florentino Pérez es un viejo conocido de la casa: José Mourinho.

Tras la victoria en las urnas, el reelecto presidente brindó una rueda de prensa y se difundió un video del estratega portugués vistiendo una remera blanca en el que pronuncia la frase: “Sí, por supuesto”.

La filmación fue interpretada por los hinchas como el guiño definitivo de que su retorno al banco merengue está encaminado. No obstante, la situación se maneja con extrema cautela en el entorno del club, ya que la semana pasada se había generado una fuerte polémica luego de que el propio director técnico desmintiera desde Portugal un posteo similar con la indumentaria oficial, asegurando de forma tajante que aquella imagen había sido alterada y recreada mediante herramientas de inteligencia artificial.