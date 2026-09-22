Las flores amarillas volvieron a convertirse en protagonistas durante la llegada de la primavera y el Festi Joven 2026 no fue la excepción. Entre los miles de jóvenes que recorrieron el Parque de Mayo este 21 de septiembre, emprendedores sanjuaninos aprovecharon la convocatoria para ofrecer flores artesanales, ramos y diferentes regalos marcados por el color de la jornada.

DIARIO HUARPE dialogó con dos vendedores que participaron del evento y conoció cómo vivieron una fecha clave para sus emprendimientos. Si bien las experiencias de venta fueron diferentes, ambos coincidieron en la importancia que tienen los eventos masivos para mostrar sus productos y llegar a nuevos clientes.

Flores amarillas para todos los gustos

Héctor llegó al Festi Joven con Yahvé, su emprendimiento dedicado a la elaboración de flores artesanales. En su puesto podían encontrarse desde flores amarillas individuales hasta ramos de diferentes tamaños y colores.

“Bien, con mucho trabajo, gracias a Dios. Viendo a ver qué onda, a ver si se puede vender y que la gente pueda tener su flor amarilla hoy 21 de septiembre”, contó a este medio.

Héctor Scala ofreció flores amarillas artesanales desde los $2.000 en el Parque de Mayo. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Aunque reconoció que había llegado un poco tarde al evento, aseguró que las ventas comenzaron a acompañarlo. “Gracias a Dios se está moviendo bastante bien”, señaló.

La fecha no pasó inadvertida para el emprendedor. El 21 de septiembre convirtió nuevamente a las flores amarillas en uno de los productos elegidos para regalar, algo que Héctor tuvo en cuenta al momento de preparar su mercadería.

Además, destacó la oportunidad que representan convocatorias como el Festi Joven para quienes trabajan con la venta ambulante.

Precios y promociones para impulsar las ventas

Con miles de personas recorriendo el Parque de Mayo, el precio también se convirtió en un factor determinante. Héctor explicó que intenta adaptar los valores y generar promociones para que más personas puedan acceder a sus productos. La flor individual cuestan desde los $2.000 a $10.000, mientras que los ramos rondan los $20.000.

La tradición de regalar flores amarillas volvió a hacerse presente este 21 de septiembre. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Flores de jabón

Por su parte, Graciela Gordillo, de Chelita Artesanías, también apostó por las flores amarillas durante los festejos por la primavera. En su caso, explicó que se trata de flores artesanales de jabón, cuya elaboración demanda tiempo y dedicación. “Las flores son de jabón, entonces sí tiene su tiempo”, explicó Gordillo a este medio.

Graciela Gordillo, junto a su pareja, llevó sus flores amarillas de jabón al Festi Joven (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La emprendedora reconoció que este año la demanda fue menor. “Cuando hay espectáculos así, se reúne mucho más gente”. En cuanto a los precios, Gordillo contó que decidió mantenerlos para favorecer las ventas. “Hemos tenido que mantener porque si no, no sale”, afirmó.

Así, entre flores amarillas, artesanías y diferentes propuestas, los emprendedores también fueron parte del movimiento que generó el Festi Joven. Para algunos, la tendencia de las flores amarillas impulsó las ventas; para otros, la gran convocatoria permitió potenciar otros productos. En ambos casos, la multitud significó una vidriera para mostrar el trabajo hecho en San Juan.