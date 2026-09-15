Fluminense será el rival de Platense en los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026 y volverá a enfrentar a un equipo argentino en una instancia decisiva. Los cruces ante clubes argentinos se transformaron en una situación habitual para el conjunto brasileño durante los últimos tiempos.

El equipo de Río de Janeiro llega a la definición de la serie con una ventaja de 2-0 conseguida en el Maracaná. Nonato y Hulk fueron los autores de los goles que le permitieron al conjunto brasileño quedar a un paso de las semifinales.

Un nuevo cruce con un argentino

El enfrentamiento ante Platense se suma a una serie de partidos que Fluminense disputó frente a clubes argentinos en competencias continentales. El historial vuelve a tomar relevancia justo cuando el conjunto brasileño busca avanzar en la Libertadores 2026.

En el partido de ida, Fluminense consiguió resolver el encuentro en un tramo de apenas diez minutos. Platense había logrado sostener la paridad durante buena parte del desarrollo, pero los goles de Nonato y Hulk modificaron el escenario de la serie.

La ventaja que consiguió en Brasil

El conjunto brasileño aprovechó sus oportunidades y consiguió una diferencia que ahora obliga a Platense a buscar una remontada. El Calamar deberá ganar por dos goles para igualar el global y llevar la definición a los penales.

Fluminense, mientras tanto, llegará a la revancha con la tranquilidad de haber ganado como local. La serie se definirá este martes desde las 18:45, con transmisión de ESPN por Disney+ Plan Premium.

El desafío para Platense

El equipo de Martín Palermo tendrá por delante uno de los desafíos más importantes de su participación internacional. Deberá revertir dos goles de diferencia ante un Fluminense que ya demostró su capacidad para golpear en momentos decisivos.

La revancha pondrá nuevamente frente a frente a un equipo argentino y uno brasileño por la Libertadores. Platense buscará cambiar la historia de la serie y Fluminense intentará hacer valer la ventaja obtenida en el Maracaná.