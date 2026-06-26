

La crisis de Flybondi escaló a un punto crítico este jueves, cuando la aerolínea de “bajo costo” canceló la totalidad de sus vuelos programados en las últimas 24 horas. La compañía suspendió 11 servicios tras inmovilizar los tres aviones que aún operaban y no existe certeza sobre cuándo podrá normalizar su actividad.

El episodio expone un deterioro acumulado en la operación: fuentes del sector indican que hasta nueve aeronaves permanecen fuera de servicio por problemas de mantenimiento y por el impago de contratos de leasing, con unidades enviadas al exterior que no lograron regresar al país. A esa situación se sumaron demoras en el suministro de combustible vinculadas a atrasos en pagos a proveedores clave, entre ellos YPF, lo que terminó por paralizar la jornada completa de vuelos.

Causas del colapso operativo

El cuadro que atraviesa Flybondi combina múltiples factores que se retroalimentan. Por un lado, el deterioro técnico: gran parte de la flota fuera de servicio por mantenimiento pendiente y falta de repuestos.

En cuanto a lo financiero, son numerosos los incumplimientos en contratos de leasing y atrasos en pagos a proveedores críticos. También hay falencias en la cadena de suministro y capacidad para abastecimiento de combustible.

Estos elementos, según analistas, explican por qué una jornada sin vuelos —hecho inusual fuera de contextos extremos como la pandemia— se volvió posible para la compañía.

Ante la cesación de pagos a YPF, la flota de aviones quedó paralizada en tierra y sin abastecimiento de combustible.

Dimensión judicial y reclamos de pasajeros

La situación se agrava en el plano legal, la empresa enfrenta una denuncia penal por la cancelación de más de 2.500 vuelos y la afectación de más de 350.000 pasajeros en los últimos meses, según datos de consultoras del sector.

La presentación busca investigar posibles irregularidades en la comercialización de pasajes y en la prestación del servicio, con especial atención al aumento de cancelaciones desde comienzos de 2025 y su agravamiento durante la temporada alta.

Conflictos laborales

A la crisis operativa y judicial se suman tensiones laborales. Trabajadores desvinculados denunciaron el incumplimiento de acuerdos de retiros voluntarios e indemnizaciones firmados en marzo de 2026 dentro de un plan de reorganización. Los extrabajadores sostienen que los compromisos, formalizados ante escribano público, no fueron abonados, lo que añade presión social y financiera sobre la compañía.

El cóctel de problemas operativos, financieros, judiciales y laborales coloca a Flybondi en su momento más crítico desde su fundación en 2018. La confianza de pasajeros, proveedores y mercados aparece erosionada, y la continuidad de la aerolínea en el mercado argentino queda en entredicho. En el corto plazo, la reanudación de operaciones dependerá de la capacidad de la empresa para resolver pagos pendientes, recuperar aeronaves y ofrecer garantías regulatorias y comerciales.



