Después de permanecer dos semanas sin operar, Flybondi retomó parte de sus vuelos y anunció el inicio de una investigación interna tras denunciar que detectó presuntas irregularidades durante la gestión anterior de la compañía.

A través de un comunicado, la empresa informó que volvió a operar con dos aeronaves y atribuyó la crisis que atraviesa a una "mala gestión corporativa", basada, según sostuvo, en información falsa y maniobras de carácter presuntamente fraudulento.

La investigación fue impulsada por COC Global Enterprise, grupo empresario que se convirtió en accionista mayoritario de la aerolínea en junio de 2025.

La compañía busca normalizar su operación

Flybondi no realizaba vuelos desde el 2 de julio, período durante el cual acumuló más de 125 cancelaciones debido a problemas con proveedores de combustible y empresas que financian el alquiler de sus aeronaves.

La situación dejó a la empresa con un solo avión operativo mientras varias unidades permanecían en el exterior para tareas de mantenimiento.

Según informó la compañía, esta semana concretó 10 operaciones utilizando dos aviones y prevé incorporar progresivamente otras seis aeronaves para volver a operar con una flota de ocho.

El primer vuelo partió desde Ezeiza hacia Bariloche, con 62 pasajeros a bordo sobre una capacidad de 189 asientos.

No obstante, durante los primeros días de la reactivación también se registraron demoras y nuevas cancelaciones en vuelos con destino a Posadas, Mendoza, Jujuy e Iguazú.

Acusan a la conducción anterior

En el comunicado, la empresa explicó que el nuevo accionista inició un proceso de auditoría (due diligence), que concluirá el 31 de julio.

Según Flybondi, esa revisión detectó "divergencias sustanciales" entre la información presentada por el anterior equipo directivo y la situación real de la empresa.

Además, sostuvo que el plan de negocios bajo el cual operó la compañía durante los últimos años "estuvo sustentado en información falsa" y en una estrategia con "irregularidades de tinte fraudulento", que habría perjudicado tanto a los accionistas como a los trabajadores y pasajeros.

A raíz de esas conclusiones, la nueva conducción confirmó que desplazó a la anterior cúpula directiva y advirtió que analiza iniciar acciones legales por los daños ocasionados.

El plan para salir de la crisis

Flybondi aseguró que el objetivo de la nueva administración es recuperar la estabilidad financiera y operativa de la empresa, trabajando junto a las autoridades, acreedores, empleados y pasajeros afectados por las cancelaciones.

En ese marco, la compañía indicó que también modificó su estrategia comercial para adecuar la venta de pasajes a la disponibilidad real de asientos y evitar nuevos inconvenientes.

Por otra parte, recordó que desde el 7 de julio suspendió a pilotos y tripulantes hasta el 30 de septiembre, como parte del proceso de reorganización. No obstante, aclaró que esas suspensiones podrán levantarse de manera temporal cuando sea necesario cubrir las operaciones programadas.

La empresa sostiene que estas medidas forman parte del plan de recuperación con el que busca restablecer completamente el servicio y recuperar la confianza de los pasajeros tras una de las mayores crisis de su historia.