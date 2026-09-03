La crisis de la aerolínea de bajo costo, Flybondi sumó un capítulo de altísima visibilidad en el mapa aerocomercial argentino tras desmantelar y vaciar por completo sus mostradores en el Aeroparque Jorge Newbery, interrumpiendo la atención presencial en la principal terminal porteña.

Aunque la firma mantiene activa la comercialización de pasajes a través de su plataforma digital, el repliegue físico genera una extrema incertidumbre entre los usuarios y trabajadores respecto a la continuidad de sus operaciones.

La abrupta salida de la terminal coincide con un duro fallo judicial promovido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dispuso un embargo ejecutivo sobre las cuentas bancarias de la empresa para saldar un pasivo tributario superior a los $1.400 millones.

A este reclamo fiscal se le suma una seguidilla de presentaciones en tribunales por parte de acreedores privados que han solicitado el pedido de quiebra, configurando un complejo entramado de deudas e incumplimientos financieros.

En paralelo al ahogo económico, el desempeño operativo de la compañía atraviesa un colapso histórico. Durante el mes de agosto, la aerolínea canceló el 80,5% de sus vuelos programados, acumulando una tasa de cancelación del 22,8% en lo que va del año 2026.

Esta drástica reducción de la flota operativa disponible, sumada a las dificultades con los proveedores de insumos aeronáuticos, ha dejado a miles de pasajeros varados en distintos puntos del país.

El conflicto también golpea con dureza el plano laboral. Según reportes del sector, más de 700 ex-colaboradores reclaman el pago de sus indemnizaciones, mientras que el personal activo padece atrasos salariales sistemáticos.

La tensión gremial y la falta de liquidez obligaron a la empresa a reducir su estructura al mínimo indispensable, alimentando los rumores sobre un inminente concurso preventivo de acreedores.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración formal de quiebra por parte de los tribunales ni la confirmación oficial de un proceso concursal abierto. Sin embargo, la combinación de mostradores vacíos en Aeroparque, embargos millonarios, deudas acumuladas y un récord de vuelos suspendidos expone la extrema fragilidad de un modelo de negocios acorralado por el deterioro financiero.