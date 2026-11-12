La participación de personas con discapacidad en la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá cambios en su modalidad de trabajo. La Dirección de Personas con Discapacidad busca que quienes sean seleccionados tengan funciones concretas dentro de la organización. Por eso, este año eliminarán algunos puestos y mantendrán otros que consideran que permiten una participación laboral más significativa.

La directora del área, Paula Moreno, explicó a DIARIO HUARPE que uno de los cambios será la eliminación del puesto de hidratación, que había formado parte de la edición anterior. "Este año lo sacamos porque consideramos que la gente no se sentía útil ni cómoda sin una función concreta", señaló.

En cambio, la propuesta contempla mantener las tareas de accesibilidad, reposición de stands y producción textil. La decisión surgió de la evaluación de la experiencia anterior y apunta a que cada participante tenga una responsabilidad específica durante el evento. "Además, vamos a analizar otros puestos, pero todavía no tenemos nada confirmado", aclaró Moreno.

La iniciativa ya fue presentada al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el que la Dirección trabaja para garantizar nuevamente la participación. Según indicó Moreno, ya realizaron "la articulación para solicitar cupo", sin embarfo, e El convenio todavía se encuentra en elaboración y pasó a Asesoría Letrada. Una vez que tenga la resolución conjunta de ambos ministerios, podrán avanzar con la definición de las condiciones de trabajo.

En cuanto a la cantidad de participantes, la intención es mantener un cupo similar al de 2025, cuando alrededor de 42 personas formaron parte de las actividades. "La idea es poder trabajar con un cupo similar y con una propuesta también similar, con actividades previas a la Fiesta del Sol y también con actividades durante", adelantó la funcionaria.

Cómo será la selección de los trabajadores

La convocatoria no apunta necesariamente a repetir los participantes de la edición anterior, explicó la títular del área. Primero se definirán los puestos disponibles y luego la psicóloga laboral del programa evaluará los perfiles de la base de datos para encontrar a las personas que mejor se adapten a cada tarea. Además, remarcó que buscan dar oportunidades a nuevas personas: "La selección se hace tratando de que no sean los mismos, para darle la posibilidad a nuevos chicos".

Actualmente, la base de datos cuenta con alrededor de 550 personas. Quienes sean elegidos tendrán acompañamiento del equipo de la Dirección. Si bien no habrá una capacitación específica, recibirán indicaciones sobre sus funciones y la modalidad de trabajo. "El equipo que hace el acompañamiento habla con ellos sobre la función y sobre la experiencia que hemos tenido el año pasado, en el caso de que se repita el puesto", detalló.

Las incorporaciones serán remuneradas y el pago estará a cargo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El monto todavía no está definido, ya que dependerá de las horas y las particularidades de cada función.

De esta manera, la Dirección busca ampliar las oportunidades de empleo y avanzar hacia experiencias de inclusión en las que cada persona tenga tareas definidas y pueda desarrollar sus capacidades.