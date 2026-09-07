La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol 2026 ya comenzó. Este lunes 7 de septiembre se presentó el nuevo video promocional de la celebración más importante de San Juan, con Darío Barassi como protagonista de una producción que combina humor, dinosaurios y una estética cinematográfica inspirada en el pasado prehistórico de la provincia.

La pieza audiovisual fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol y funciona como el puntapié inicial de la campaña de promoción de la edición 2026. En esta oportunidad, el eje está puesto en el Parque Provincial Ischigualasto y en la riqueza paleontológica que distingue a San Juan.

Barassi vuelve así a convertirse en una de las caras de la fiesta. El conductor y actor sanjuanino aparece en medio del paisaje de Ischigualasto y se introduce en un particular universo en el que los dinosaurios vuelven a cobrar vida.

Barassi, cara a cara con un dinosaurio

El video comienza con Barassi convertido en una suerte de explorador en pleno Valle de la Luna. Durante el recorrido, descubre una enorme huella y poco después queda frente a frente con un dinosaurio. La secuencia, sin embargo, tiene un giro: el conductor despierta y descubre que todo se trataba de un sueño.

En el cierre aparece una niña disfrazada de dinosaurio para anticipar que falta cada vez menos para la celebración. La producción utiliza así el humor característico del conductor para presentar el concepto elegido para este año.

La temática de la edición 2026 será “Parque Triásico” y tendrá como uno de sus grandes protagonistas a Ischigualasto. La propuesta buscará combinar arte y experiencias inmersivas para recorrer parte de la historia prehistórica de San Juan y reforzar la identidad provincial.

Cuándo será la Fiesta Nacional del Sol 2026

La Fiesta Nacional del Sol se desarrollará durante tres jornadas: viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con actividades concentradas en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito.

Además, la agenda comenzará un día antes, el jueves 19 de noviembre, con el FNS Forum, un espacio destinado al intercambio entre representantes de los sectores productivo, empresarial e institucional. Desde el viernes comenzarán la feria temática y los espectáculos artísticos.

Todavía queda uno de los anuncios más esperados por los sanjuaninos: la grilla de artistas que subirán al escenario. La programación artística y las convocatorias destinadas a músicos, artesanos, gastronómicos y emprendedores serán comunicadas próximamente por los canales oficiales.

Con el lanzamiento del primer video, la Fiesta Nacional del Sol 2026 empezó a mostrar su identidad: dinosaurios, el paisaje de Ischigualasto y Barassi como encargado de abrir la puerta a una edición que buscará poner en primer plano el patrimonio sanjuanino.