FNS 2026: paso a paso para que los jubilados obtengan entradas gratuitas

La Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026 contará con un esquema de entradas gratuitas y descuentos destinado a distintos sectores de la comunidad. Entre los beneficios previstos se encuentran localidades sin costo para jubilados, acceso gratuito a determinados espacios para personas con discapacidad y menores de seis años, además de ubicaciones adaptadas para quienes utilizan silla de ruedas.

Los trámites para acceder a estas facilidades se podrán realizar de manera presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, que desde este viernes 6 de noviembre atienden de lunes a sábado, de 9 a 19. La venta presencial y la entrega de los beneficios se extenderán hasta el 19 de noviembre.

Jubilados: 1.000 entradas gratuitas por jornada y descuentos del 50%

Uno de los principales beneficios de esta edición está destinado a los jubilados. La organización dispuso un cupo de 1.000 entradas gratuitas por cada jornada de la Fiesta, que permitirán ingresar a la Feria, al espectáculo del Velódromo y a las tribunas populares Norte y Sur del Estadio del Bicentenario.

Para obtenerlas, los interesados deberán acercarse a las boleterías del Teatro del Bicentenario y presentar la documentación que acredite su condición de jubilados. La entrega estará sujeta a la disponibilidad del cupo correspondiente a cada día.

En caso de que se agoten las localidades gratuitas, podrán acceder a un descuento del 50% para comprar entradas a las tribunas populares del Estadio del Bicentenario. Para obtener la rebaja también deberán presentar la acreditación correspondiente.

Cómo acceder al beneficio para jubilados

Los jubilados que quieran obtener las entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol 2026 deberán realizar el trámite de manera presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario. El beneficio contempla un cupo de 1.000 entradas por jornada para la Feria, el espectáculo del Velódromo y las tribunas populares del Estadio.

El paso a paso para solicitar las entradas es el siguiente:

Acercarse a las boleterías: el trámite se realiza en el Teatro del Bicentenario. Presentar la documentación: llevar el DNI y un comprobante que acredite la condición de jubilado, como el carnet de jubilación o una constancia de haberes. Solicitar el beneficio: indicar para qué jornada se necesitan las entradas y pedir el acceso gratuito correspondiente. Retirar las entradas: la entrega está sujeta a la disponibilidad del cupo diario, que es de 1.000 beneficiarios.

Si el cupo gratuito de la jornada ya se agotó, los jubilados pueden acceder a un 50% de descuento en las entradas para las tribunas populares, presentando la documentación que acredite su condición.

¿Qué documentación hay que llevar?

La información difundida por la organización establece que se debe presentar documentación que acredite la condición de jubilado. Para evitar inconvenientes, se recomienda llevar:

DNI.

Credencial o carnet de jubilado, si cuenta con uno.

Recibo de haberes previsionales o una constancia que permita acreditar que percibe una jubilación.

Las boleterías del Teatro del Bicentenario atienden de lunes a sábado, de 9 a 19, y la venta presencial comenzó el viernes 6 de noviembre. El beneficio gratuito está sujeto al cupo disponible para cada jornada.

Personas con discapacidad: entradas gratuitas y espacios adaptados

Las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a la Feria y al Velódromo, mediante la presentación de la documentación que acredite su condición.

Además, para quienes utilizan silla de ruedas se habilitarán 84 espacios en el Velódromo y otros 24 en el Estadio del Bicentenario. Las ubicaciones deberán gestionarse directamente en las boleterías del Teatro del Bicentenario, con la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

De esta manera, la organización busca garantizar espacios accesibles para que las personas con movilidad reducida puedan participar de los espectáculos y actividades de la Fiesta.

Menores de seis años: en qué sectores pueden ingresar gratis

Los niños menores de seis años podrán ingresar sin cargo, siempre que estén acompañados por un adulto responsable. El beneficio alcanza a la Feria, el Velódromo, las tribunas populares y el campo de pie del Estadio del Bicentenario.

Sin embargo, existe una excepción: quienes quieran ingresar a las plateas alta y baja deberán pagar la entrada correspondiente, independientemente de su edad.

Dónde retirar las entradas y cuáles son los precios generales

Las localidades gratuitas para jubilados y las ubicaciones adaptadas para personas con discapacidad deben gestionarse presencialmente en las boleterías del Teatro del Bicentenario. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 19, hasta el 19 de noviembre.

Para el público general, los precios establecidos para esta segunda etapa de venta son de $5.000 para Feria y Velódromo, $20.000 para las tribunas populares Norte y Sur, $30.000 para el campo de pie, $35.000 para la platea alta y $45.000 para la platea baja.

La venta online continuará habilitada a través de Ticketek hasta la finalización de cada jornada de la Fiesta. Además, quienes abonen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán financiar sus compras en seis cuotas sin interés. El límite establecido es de cinco entradas por persona.

Cuándo será la Fiesta Nacional del Sol 2026

La celebración se desarrollará del 19 al 22 de noviembre en San Juan, con espectáculos musicales, propuestas culturales, gastronomía y actividades para toda la familia.

La programación musical del Estadio del Bicentenario tendrá a Turf y Tan Biónica el viernes 20 de noviembre. El sábado 21 será el turno de Diego Torres y Andrés Calamaro, mientras que el domingo 22 actuarán La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.

En paralelo, la Feria y el Velódromo ofrecerán distintas propuestas para el público, entre ellas el espectáculo central Parque Triásico, aventura y descubrimiento en el origen de la diversidad.

Así, la FNS 2026 tendrá distintas alternativas de acceso para jubilados, personas con discapacidad, niños y público general, con cupos gratuitos, descuentos y ubicaciones adaptadas según cada necesidad.