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Cultura > Uno por uno

FNS 2026 publicó la lista de seleccionados para el Velódromo y los artistas itinerantes

La organización difundió las nóminas de quienes participarán en las propuestas artísticas de la Fiesta Nacional del Sol, divididas entre el Velódromo y los artistas itinerantes.

Por Federico Rodríguez

Hace 1 hora
La FNS 2026 dio a conocer los nombres de los artistas seleccionados. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

La organización de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026 dio a conocer la lista de seleccionados del casting para participar en las propuestas artísticas de la próxima edición. El listado está dividido en dos categorías: el show del Velódromo y los artistas itinerantes, e incluye los nombres completos y los números de inscripción de cada participante.

La nómina permite a quienes se presentaron a la convocatoria verificar si fueron elegidos para integrar alguna de las propuestas escénicas previstas para la celebración sanjuanina. Los resultados abarcan a participantes de distintas edades y reúnen a cientos de postulantes seleccionados para formar parte de los espectáculos.

La primera categoría corresponde al show del Velódromo y reúne a la mayor parte de los nombres publicados. El registro está ordenado alfabéticamente por apellido y contiene el número de inscripción asignado a cada participante, un dato que facilita la búsqueda individual.

La segunda categoría corresponde a los artistas itinerantes, quienes también fueron seleccionados mediante el casting para participar en las propuestas artísticas de la FNS 2026.

El listado

Show velódromo

  • 837    Castro, Luciano
  • 1169    Aballay Aballay , Enzo Emanuel
  • 693    Acosta, Abril De Los Ángeles
  • 546    Acosta Alé, Francesca Martina
  • 1074    Adaro, Julieta
  • 910    Adaro Garcia, Agostina Denis
  • 499    AGÜERO , ALEJANDRO
  • 434    Agüero, Martin
  • 215    Aguilera, Sol
  • 351    Ahumada Quiroga, Dario Emmanuel
  • 958    Albarracin Alvarez, Lucasc Camilo
  • 281    Alcaraz, Alfredo
  • 802    Alcaraz, Walter
  • 1226    Alcober , Roxana
  • 674    Ale, Isela
  • 471    Algañaraz , Delfina
  • 213    Álvarez, Fernanda Daniela
  • 792    Alvarez, Lucia Macarena
  • 841    Amado Molli, Cecilia Mariana
  • 259    Amarfil Rodríguez , Bruno Mateo
  • 208    Amidey, Ailen
  • 181    Antuna, Rocío Magali
  • 933    Antunez Mercado, Yoel Zabad
  • 834    Anzor Rodriguez , Ana Paula
  • 453    Anzor Rodriguez , Valentina Nair
  • 776    Aracena, Gerardo Luis
  • 1219    Aracena Catalini, Chloe Areli
  • 787    Aracena Robledo , Crixus Luis
  • 763    Aracena Robledo , Leónidas Gerardo Luis
  • 721    Aráoz Aguilar , Carla Rocío
  • 1150    Araya Castro , Ágata Antonela Anahí
  • 538    Argüello , Diego Fabian
  • 190    Arias Cortez, Aylen Daiana
  • 1243    Astudillo Contreras , Ivan Lautaro
  • 1329    Astudillo Martínez, Emma Sofía
  • 941    Balmaceda Soler , Amaia
  • 777    Barboza Falcón , Karen Elizabeth
  • 602    Barilari, Celeste
  • 854    Barón, María Gisela
  • 1445    Barrios Viviani, Olivia Gabriela
  • 891    Bavie Pedrol , Renata
  • 231    Begueri Sisterna, Sofia Jimena
  • 916    Belli Gil, Ana Martina
  • 1348    Belli Gil, Isabella Maria
  • 322    Beltran, Carla Romina
  • 1021    Benítez, Micaela Aluhé
  • 821    Bonil , Magdalena
  • 1207    Bordon, Moira Del Valle
  • 1180    Bordon Aguero , Alma
  • 954    Brizuela, Patricia
  • 296    Brizuela Gallardo , Evelyn Agustina
  • 1386    Bueno, Gema
  • 304    Bueno Irazoque , Valentina Rocio
  • 136    Bustos, Leonel
  • 528    Bustos , Sofia
  • 417    Bustos Garro , Rocio Giselle
  • 278    Caballero, Juan
  • 864    Cabello Laciar, Candela Nair
  • 1366    Cabello Odorcich, Luna Candela
  • 504    Cabrera, Martina Leonela
  • 1043    Cáceres Montaño, Ezequiel Martín
  • 386    Calafatello, María Lourdes
  • 972    Calvo, Guadalupe
  • 1022    Camera Gallardo, Luna
  • 1300    Camisay, Carlos Manuel
  • 679    Camporro, Ana
  • 983    Campos Lucena, Martina Liliana
  • 1419    Canto Peruzzi, Sergio Cristian Nicolas
  • 646    CANTONI TORO, MARIA AGUSTINA
  • 377    Cara, Mariana
  • 1095    Carabajal Ogás, Ramiro Nahuel
  • 527    Carmona Balderramo, Ana Paula
  • 556    Carmona Chumbita, Cintia Gabriela
  • 863    Carrión Carrizo , Eduardo Luis
  • 1379    Carrión Molina , Albina Daniela
  • 517    Carrizo, Celina
  • 651    Carrizo , Flavio
  • 988    CARRIZO, MARIA VERÓNICA
  • 197    Carrizo Nuñez , Amparo Agustina
  • 419    Carvajal Zuleta , Guadalupe Julieta
  • 1274    Castaño , Gloria Noemi
  • 1417    Castro , Carlos Horacio
  • 1449    Castro , Mauro
  • 650    Castro Albareti, Gema Maria
  • 900    Castro Ontivero, Melody Barbarita
  • 902    Centeno Camacho, Santiago Andres
  • 1356    Centeno Giménez , Tobias Ismael
  • 981    Cesped, Braian
  • 260    Chanampa Herrera, Camila Pilar
  • 444    Chaparro Solar , Abigail Gema
  • 1397    Chirino Saavedra, Naiara Denisse
  • 521    Chulia Diaz, Maico Esteban
  • 885    Colombo Romero, María Sofía
  • 927    Contreras Navarro , Sofia Alejandra
  • 820    Coria Yunes , Catalina Belen
  • 388    Coronado , Maria Agostina
  • 1224    Corrales, Camila
  • 222    Cortéz, Ludmila María
  • 273    Cortez Britos , Astrid Solange
  • 1091    Cortez Reta , Maria Pilar
  • 770    Cortinez , Brisa Yanella
  • 1009    Cuart, Celina Del Rosario
  • 977    Cuello , Florencia
  • 798    Diaz, Gael
  • 1382    Diaz, Lucas Tadeo
  • 335    Diaz Ogas, Fernando Gabriel
  • 379    Dominguez, Marianela Flavia
  • 574    Donoso, Clementina
  • 957    Donoso Alaniz , Juan Alberto
  • 970    Donoso Barboza, Emiliano Javier
  • 176    D’Angelo, Giuliana
  • 1263    Elias Baliña, Julieta
  • 879    Escudero Zalazar, Alan Lautaro
  • 1122    Espejo Molina , Alina Denisse
  • 668    Espinosa, Fernando
  • 943    Esquivel Lescano, Virginia Micol
  • 691    Farías, Facundo
  • 880    Farías, Mariana Candela
  • 713    Fernandez, Luciana Micaela
  • 639    Fernández, María Julieta
  • 202    Fernández Amaya , Oriana Magali
  • 1357    Fernandez Coria, Amira Arantxa Aliwe
  • 912    Fernandez Flores, Julia Catalina
  • 937    Flores, Melisa Milagros
  • 1040    Fuentes Palacio, Francesca
  • 1110    Funes, Florencia
  • 681    Funes Marquez, Bautista Adrian
  • 703    Funes Trigo , Adrian Matias
  • 664    Galarza, Dalma
  • 610    Galarza, Karen
  • 132    Galván , Nicolás Eduardo
  • 822    García Castro , María Cecilia
  • 226    Garcia Cortez, Marian Delfina
  • 1026    García Fernández , María Paz
  • 555    Garcia Pineda, JOSEFINA
  • 1131    Gelvez Moreno, Benjamin Alejandro
  • 1443    Gil Muñoz, Isabella
  • 959    Godoy, Alexis
  • 1322    Godoy, Violeta
  • 851    Godoy Caballero, Julieta Candelaria
  • 1266    Godoy Coronado, Renato Valentin
  • 277    Gomez, Emilia
  • 636    Gómez Alvo, Juan Ignacio
  • 1175    Gómez Brizuela, Noah Valentin
  • 918    Gómez Jofre , Luján
  • 1079    Gómez Pose, Luisa Camila
  • 994    Gonzalez, Martín Andres
  • 404    Gonzalez Delgado, Sol Eugenia
  • 739    Gonzalez Gonzalez , Emilia Monserrat
  • 728    González González , María Victoria
  • 690    González Gordillo , Bianca Denis
  • 748    Gordillo Vargas, Rodrigo
  • 380    Guallama, Angela
  • 1439    Guell Esquivel, Martina
  • 107    Guerra Córdoba, Leonardo Nicolás
  • 288    Guevara, Aixa
  • 626    Guevara, Lourdes
  • 523    Gutierrez, Luciana Milagros
  • 318    Guzman, S. P. Lila
  • 784    Guzmán Cuevas , Gabriel Agustín
  • 140    Heredia, Agostina
  • 1447    Heredia Bustos, María Guillermina
  • 1342    Herrera, Carolina
  • 1062    Herrera López, Celeste
  • 1283    Hierrezuelo, Agustín
  • 568    Ibáñez Vildoso , Matías Jesús
  • 246    Illanes Machuca , Fernando Facundo
  • 512    Jaime , Flavia Guadalupe
  • 113    Jofré Sierra, Sofía Morena
  • 373    Jurado , Ariana Guadalupe
  • 1441    Kuchen Pignatari , Camilo
  • 1442    Kuchen Pignatari , Vitto
  • 101    Laciar Pedro, Lara Nicole
  • 393    Leal, Jorge Gabriel
  • 477    León , Fabiana Elizabeth
  • 1006    López Becerra, Juan Ignacio
  • 884    Lujan Poblete , Laureano
  • 472    Lujan Sagua, Luisana Pilar
  • 628    Luna Diaz, Ambar Joselin
  • 298    MALLEA, Mariana Evelyn
  • 1038    Manrique Aballay, Gonzalo Joaquin
  • 1281    Manrique Aballay , Santiago Benjamín
  • 180    Mañe Albornos , Yazmín Aylen
  • 446    Marin Rivero , Maria Gabriela De Los Angeles
  • 700    Marquez, Maria Celina
  • 310    Martín Claro, Milena
  • 330    Martinazzo Bastida , Ornella
  • 1412    Martinez, Lucas Ruben
  • 1358    Martinez , Zaira Melina
  • 550    Más Franza, Maria Valentina
  • 117    Más Giron, Paula
  • 1100    Menendez, Gustavo Dario
  • 653    Mercado, Jorge
  • 115    Mereles Pérez , Federica Donatella
  • 1045    Millon, Lautaro
  • 1446    Millón Barrios, Mariano Emanuel
  • 1315    Miranda Maciel , Fernando Jesus
  • 563    Miranda Russo , María Julieta
  • 1093    Miraval, Alexis
  • 532    Molina , Agustin
  • 874    Molina Bustos , Aron Lautaro
  • 590    Montero, Martín Facundo Emanuel
  • 1126    Montesino Diaz, Antonella Gisella
  • 619    Montilla Figueroa, Micaela
  • 129    Moreta, Leonardo
  • 531    Moscheni Acosta, Luka Sahir
  • 130    MOYANO, GIULIANA
  • 338    Muñoz , Braian Alexander
  • 686    Muñoz, Carlos Dario
  • 360    Muñoz Coronado , Giovanna Francesca
  • 1360    Muñoz Oliva, Jazmín Ludmila
  • 560    Muñoz Recabarren , Alejandro Mauricio
  • 1302    Muñoz Suarez, Maria Catalina
  • 1303    Muñoz Troncoso , Jorgelina Elena
  • 1436    Muñoz Zapata, Fernando Jorge
  • 1001    Muro, Ariadna Leonor Emilia
  • 926    Murúa Flores, Priscila Nair
  • 109    Noroña, Gabriela Agostina
  • 1201    Novaro Altamira , Héctor Javier
  • 632    Nuñez , Abril
  • 514    Oliver Lucero, Ignacio
  • 596    Olivera Peruzzi, Martina Trinidad
  • 319    Ordenes, Pamela Gisel
  • 257    Ortega Giovenco , Giovanni Francisco
  • 753    Ortiz Riveros, Lourde Pilar
  • 670    Ovallez, María De La Paz
  • 1244    PACHECO RETA, EMILIANO
  • 1111    Paez, Jonatan
  • 1384    Páez Salas , Nicolás Ariel
  • 661    Palacio Endrizzi, Franco Exequiel
  • 545    Paredes, Mariano
  • 814    Pavón Riveros , Delfina Guadalupe
  • 354    Peinado, Yesica Mayra
  • 203    Pelletier, Luciana Micaela
  • 494    Pereira, Antonella
  • 389    Pereyra, Romina
  • 233    Perez, Natalie Pilar
  • 154    Petrignani Krebs, María Luciana
  • 513    Pi Alvarez, Jesus Emanuel
  • 780    Pinilla Masut, Marisol
  • 999    Pinto, Milagros Nicole
  • 225    Pintos, Evelyn Romina
  • 1221    Pizarro Herrera , Nayeli María
  • 913    Pizarro Montecino , Arely Marilú
  • 1007    Poblete Marin, Joaquin Uriel
  • 558    Puigdengolas, Matias
  • 929    Quinteros Soria, Luana Micaela
  • 266    Quiroga, Martin
  • 823    Quiroga, Martina
  • 352    Quiroga Montiveros , Julieta
  • 437    Quiroga Nievas, Ana Paula
  • 1309    Quiroga Olivarez, Ambar Jazmin
  • 1234    Quiroga Rodríguez , Benjamín Alessandro
  • 1217    Quiroga Torres, Nerina Maribel
  • 745    Quiroz, Vanesa
  • 1060    Ramirez Espejo, Leandro Maximiliano
  • 1276    Recalde Davila , Amira Belen
  • 1282    Ribeyrolles, Juliana
  • 1245    RICCITELLI LANDA, BENICIO
  • 817    Rivero Fuente, Dario Emanuel
  • 1403    Riveros , Milagros
  • 279    Riveros González , Ana Paula
  • 920    Riveros Paez, Paulina Milagros
  • 173    Robledo, Samuel
  • 731    Rodríguez Alejo, Oliver Nahuel
  • 1448    Rodríguez Lillo, Agostina Noel
  • 529    Rojas, Fernanda Abigail
  • 848    Rojas Tolotto, Sofia
  • 791    Romero, Leila Guadalupe
  • 593    Rosalez, Martina Leila
  • 921    Roux Baudonnet, Catalina Lucía
  • 308    Ruades, Tania
  • 956    Ruarte, Daiana Marisol
  • 105    Ruarte, Pamela
  • 836    Rubia , Carla
  • 643    Ruz Sanchez , Zoe Milagros
  • 403    Salina Yuayder, Nicolás Ivan
  • 953    Sánchez , Agustin
  • 623    Sanchez, Amira Jazlyn
  • 682    Sanchez, Thiago
  • 1429    Sanchez Lopez, Martin Diego
  • 1425    Sanchez Mendoza, María Paz
  • 122    Sánchez Vega, Luna
  • 685    Santos Aguirre, Juan
  • 193    Sarmiento, Nazarena
  • 672    Sasso, Ariel
  • 843    Sasso, Domingo Isaías
  • 756    Sasso Ordenes, Faustina Rosa
  • 143    Scarso Furió, Milagro
  • 1205    Segura Jofre, Julieta Daniela
  • 1361    Segura Salina , Ana Isabella
  • 677    Serra Sefair, Inti Del Mar María
  • 1081    Soler Caputo , Ana Cecilia
  • 806    Sosa, Melisa
  • 212    Tapia Montenegro , Ludmila Leonela
  • 1371    Tejada, Florencia Daniela
  • 1422    Tejada, Florencia Micaela
  • 1359    Toledo, Shantal
  • 106    Torres, Tisiana Yazmin
  • 1383    Tramontin, Matías
  • 1170    Trigo Muro , Nadia
  • 1310    Valdez Rapaport , Mia Giuliana
  • 1380    Valdez Sosa, Luana Abril
  • 808    Varga Gil, Octavio
  • 286    Vargas Araya, Fernanda Emilse
  • 1134    Vargas Reinoso , Germán Esequiel
  • 123    Vazquez Mercado , Alejandro Manuel
  • 155    Vázquez Troncoso, Yazmin Moesha
  • 1314    Vélez Chancay , María Zoe
  • 1249    Vellio Esteves , Carla Victoria
  • 788    Vera, Valentina
  • 1401    Vera Chumbita, Camila Florencia
  • 772    Vera Martines, Estefania Isabel
  • 812    Vergara Alvarez, Silvia Crsitina
  • 376    Verino Del Bono, Maria Luna
  • 1233    Veron Espejo, Mauro Lucas
  • 1392    Verón Ortega, Celeste Lourdes
  • 858    Vicentela, Daniela Belén
  • 1437    Victoria García , Gino
  • 347    Videla, Matias
  • 655    Villafañe, Exequiel
  • 767    Villavicencio , Lisandro
  • 1286    Yacante, Mia Guadalupe
  • 265    Zabala, Carla Marilyn
  • 235    Zalazar, Matías Jesús
  • 1056    Zapata, Agustina

Artistas itinerantes

  • 435    Ruiz, Cesar Rolando
  • 746    Aguado, Jorge
  • 503    Aguiar Arevalo, Monica Beatriz
  • 1246    Aguilera, Alexis
  • 457    Aguilera Agüero , Emanuel Alejandro
  • 1433    Alcayaga, Rogelio
  • 184    Alsina Caputo , Aníbal Natán
  • 584    Barilari, Jose
  • 657    Beatrice García , Leonardo Anydres
  • 594    Becerra Jofre, Grisel Neris
  • 903    Cabaña Varela , Delfina
  • 1426    Calvo, Rogelio Iván
  • 1142    Carrión Cubo , Víctor Emmanuel
  • 209    Carrizo, Silvia
  • 124    Casavalle, Antonella Tatiana
  • 1103    Castañeda, Carlos
  • 1375    CASTILLO DAMIAN, LUIS ALBERTO
  • 676    Castro, Sepulveda
  • 385    Delafuente, Florencia
  • 522    Domenech, Mario
  • 1068    Ejarque Borcosque, María Constanza
  • 1296    Espejo Lopez, María Fernanda
  • 775    Espinola, Rodrigo Mateo
  • 158    Fernandez, Erica
  • 1067    Fernández Borcosque , María Delfina
  • 979    Fernández Ferres, José Andrés
  • 362    Fernández Lanzone, Magdalena Del Valle
  • 984    FIGUEROA Jofré , Micaela Selene
  • 397    Flores Tulián , Pablo Ernesto
  • 1430    GARCÍA FLEURY, PAULA AGOSTINA
  • 968    Garcia Garcia, Leandro Gabriel
  • 857    Giuliani Segui, Bruno
  • 892    Gomez , Beatriz Veronica
  • 1152    Gómez Meca, Ailín Guadalupe
  • 1076    Gómez Vargas , Valentina Aluminé
  • 443    Gonzalez , Agustín
  • 930    Gonzalez, Betiana
  • 479    González, Luciana
  • 908    Guardia Quintero , Sergio Román
  • 667    Guerra, Lucas
  • 378    Guerra, Rodrigo Nahuel
  • 1046    Guevara, Silvio
  • 1248    Guevara Guzmán , Luca Nazareno
  • 588    Guirado, Anabelia
  • 384    Hatzenbuhler, Mariano Agustin Hatzenbuhler
  • 326    Herrera, María Guadalupe
  • 402    Herrera Peñaloza, Alan José
  • 1364    Illanes, Carlos
  • 1411    Jofré Potenzoni, Paula Noelia
  • 1311    Lara Leotta, SofÍa
  • 196    Liquitay, Hernán
  • 1394    Liquitay Salazar , Cintia Bibiana
  • 487    Maldonado Garcia, Guadalupe Maria
  • 947    Martinasso, Soledad
  • 138    Melián, Celeste
  • 764    Melian Navarro , Maria Belen
  • 321    Mendoza, Beatriz Cecilia
  • 116    MIRA, INES ALEJANDRA
  • 1363    Miranda, Emanuel
  • 765    Molina Díaz, Juan Simón
  • 1373    Montaña, Nicolas
  • 1015    Montaño, Esteban
  • 925    Montoro, Valentina
  • 938    Moran, Gabriel
  • 1324    Moreta , Nicolas Eduardo
  • 1319    Ojeda, Ricardo Jesus
  • 706    Olivera, Marilin
  • 1239    Olmedo, Bárbara
  • 1387    Ortega, Alexis Salomon
  • 870    Paez, Giselle Alejandra
  • 488    Peralta Plaza, Ignacio Joaquin
  • 1423    Pineira, José Emanuel
  • 939    Riveros, Julian
  • 441    Rodano, Valentina
  • 575    Rodríguez Brizuela , Ruben Omar
  • 172    Rodriguez Perez, Jesus Emanuel
  • 644    Rodriguez Tejeda, Lourdes Alma
  • 481    Rupcic, Milenka
  • 1143    Salas, Gabriela
  • 899    Salinas, Florencia
  • 1065    Salomé, Silvina
  • 1406    Sanchez, Alejandro
  • 659    Segovia, María Fernanda
  • 210    Sierra, Eliana Vanina
  • 205    Silva, Maira Virginia
  • 1064    SOSA, MARIANO
  • 718    Talquenca, Agustín Joel
  • 867    Torres, Fernando Abel
  • 1352    Torres, Paula Beatriz
  • 609    Varas, Sebastián
  • 825    Vargas Romero, Agustina Araceli
  • 161    Vera Zevallos , Sofía Mayra Lili
  • 1275    Villarroel Cuevas, Omar Herman
  • 320    Zaine Castro, Nahuel
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