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FNS 2026 publicó la lista de seleccionados para el Velódromo y los artistas itinerantes
La organización de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026 dio a conocer la lista de seleccionados del casting para participar en las propuestas artísticas de la próxima edición. El listado está dividido en dos categorías: el show del Velódromo y los artistas itinerantes, e incluye los nombres completos y los números de inscripción de cada participante.
La nómina permite a quienes se presentaron a la convocatoria verificar si fueron elegidos para integrar alguna de las propuestas escénicas previstas para la celebración sanjuanina. Los resultados abarcan a participantes de distintas edades y reúnen a cientos de postulantes seleccionados para formar parte de los espectáculos.
La primera categoría corresponde al show del Velódromo y reúne a la mayor parte de los nombres publicados. El registro está ordenado alfabéticamente por apellido y contiene el número de inscripción asignado a cada participante, un dato que facilita la búsqueda individual.
La segunda categoría corresponde a los artistas itinerantes, quienes también fueron seleccionados mediante el casting para participar en las propuestas artísticas de la FNS 2026.
El listado
Show velódromo
- 837 Castro, Luciano
- 1169 Aballay Aballay , Enzo Emanuel
- 693 Acosta, Abril De Los Ángeles
- 546 Acosta Alé, Francesca Martina
- 1074 Adaro, Julieta
- 910 Adaro Garcia, Agostina Denis
- 499 AGÜERO , ALEJANDRO
- 434 Agüero, Martin
- 215 Aguilera, Sol
- 351 Ahumada Quiroga, Dario Emmanuel
- 958 Albarracin Alvarez, Lucasc Camilo
- 281 Alcaraz, Alfredo
- 802 Alcaraz, Walter
- 1226 Alcober , Roxana
- 674 Ale, Isela
- 471 Algañaraz , Delfina
- 213 Álvarez, Fernanda Daniela
- 792 Alvarez, Lucia Macarena
- 841 Amado Molli, Cecilia Mariana
- 259 Amarfil Rodríguez , Bruno Mateo
- 208 Amidey, Ailen
- 181 Antuna, Rocío Magali
- 933 Antunez Mercado, Yoel Zabad
- 834 Anzor Rodriguez , Ana Paula
- 453 Anzor Rodriguez , Valentina Nair
- 776 Aracena, Gerardo Luis
- 1219 Aracena Catalini, Chloe Areli
- 787 Aracena Robledo , Crixus Luis
- 763 Aracena Robledo , Leónidas Gerardo Luis
- 721 Aráoz Aguilar , Carla Rocío
- 1150 Araya Castro , Ágata Antonela Anahí
- 538 Argüello , Diego Fabian
- 190 Arias Cortez, Aylen Daiana
- 1243 Astudillo Contreras , Ivan Lautaro
- 1329 Astudillo Martínez, Emma Sofía
- 941 Balmaceda Soler , Amaia
- 777 Barboza Falcón , Karen Elizabeth
- 602 Barilari, Celeste
- 854 Barón, María Gisela
- 1445 Barrios Viviani, Olivia Gabriela
- 891 Bavie Pedrol , Renata
- 231 Begueri Sisterna, Sofia Jimena
- 916 Belli Gil, Ana Martina
- 1348 Belli Gil, Isabella Maria
- 322 Beltran, Carla Romina
- 1021 Benítez, Micaela Aluhé
- 821 Bonil , Magdalena
- 1207 Bordon, Moira Del Valle
- 1180 Bordon Aguero , Alma
- 954 Brizuela, Patricia
- 296 Brizuela Gallardo , Evelyn Agustina
- 1386 Bueno, Gema
- 304 Bueno Irazoque , Valentina Rocio
- 136 Bustos, Leonel
- 528 Bustos , Sofia
- 417 Bustos Garro , Rocio Giselle
- 278 Caballero, Juan
- 864 Cabello Laciar, Candela Nair
- 1366 Cabello Odorcich, Luna Candela
- 504 Cabrera, Martina Leonela
- 1043 Cáceres Montaño, Ezequiel Martín
- 386 Calafatello, María Lourdes
- 972 Calvo, Guadalupe
- 1022 Camera Gallardo, Luna
- 1300 Camisay, Carlos Manuel
- 679 Camporro, Ana
- 983 Campos Lucena, Martina Liliana
- 1419 Canto Peruzzi, Sergio Cristian Nicolas
- 646 CANTONI TORO, MARIA AGUSTINA
- 377 Cara, Mariana
- 1095 Carabajal Ogás, Ramiro Nahuel
- 527 Carmona Balderramo, Ana Paula
- 556 Carmona Chumbita, Cintia Gabriela
- 863 Carrión Carrizo , Eduardo Luis
- 1379 Carrión Molina , Albina Daniela
- 517 Carrizo, Celina
- 651 Carrizo , Flavio
- 988 CARRIZO, MARIA VERÓNICA
- 197 Carrizo Nuñez , Amparo Agustina
- 419 Carvajal Zuleta , Guadalupe Julieta
- 1274 Castaño , Gloria Noemi
- 1417 Castro , Carlos Horacio
- 1449 Castro , Mauro
- 650 Castro Albareti, Gema Maria
- 900 Castro Ontivero, Melody Barbarita
- 902 Centeno Camacho, Santiago Andres
- 1356 Centeno Giménez , Tobias Ismael
- 981 Cesped, Braian
- 260 Chanampa Herrera, Camila Pilar
- 444 Chaparro Solar , Abigail Gema
- 1397 Chirino Saavedra, Naiara Denisse
- 521 Chulia Diaz, Maico Esteban
- 885 Colombo Romero, María Sofía
- 927 Contreras Navarro , Sofia Alejandra
- 820 Coria Yunes , Catalina Belen
- 388 Coronado , Maria Agostina
- 1224 Corrales, Camila
- 222 Cortéz, Ludmila María
- 273 Cortez Britos , Astrid Solange
- 1091 Cortez Reta , Maria Pilar
- 770 Cortinez , Brisa Yanella
- 1009 Cuart, Celina Del Rosario
- 977 Cuello , Florencia
- 798 Diaz, Gael
- 1382 Diaz, Lucas Tadeo
- 335 Diaz Ogas, Fernando Gabriel
- 379 Dominguez, Marianela Flavia
- 574 Donoso, Clementina
- 957 Donoso Alaniz , Juan Alberto
- 970 Donoso Barboza, Emiliano Javier
- 176 D’Angelo, Giuliana
- 1263 Elias Baliña, Julieta
- 879 Escudero Zalazar, Alan Lautaro
- 1122 Espejo Molina , Alina Denisse
- 668 Espinosa, Fernando
- 943 Esquivel Lescano, Virginia Micol
- 691 Farías, Facundo
- 880 Farías, Mariana Candela
- 713 Fernandez, Luciana Micaela
- 639 Fernández, María Julieta
- 202 Fernández Amaya , Oriana Magali
- 1357 Fernandez Coria, Amira Arantxa Aliwe
- 912 Fernandez Flores, Julia Catalina
- 937 Flores, Melisa Milagros
- 1040 Fuentes Palacio, Francesca
- 1110 Funes, Florencia
- 681 Funes Marquez, Bautista Adrian
- 703 Funes Trigo , Adrian Matias
- 664 Galarza, Dalma
- 610 Galarza, Karen
- 132 Galván , Nicolás Eduardo
- 822 García Castro , María Cecilia
- 226 Garcia Cortez, Marian Delfina
- 1026 García Fernández , María Paz
- 555 Garcia Pineda, JOSEFINA
- 1131 Gelvez Moreno, Benjamin Alejandro
- 1443 Gil Muñoz, Isabella
- 959 Godoy, Alexis
- 1322 Godoy, Violeta
- 851 Godoy Caballero, Julieta Candelaria
- 1266 Godoy Coronado, Renato Valentin
- 277 Gomez, Emilia
- 636 Gómez Alvo, Juan Ignacio
- 1175 Gómez Brizuela, Noah Valentin
- 918 Gómez Jofre , Luján
- 1079 Gómez Pose, Luisa Camila
- 994 Gonzalez, Martín Andres
- 404 Gonzalez Delgado, Sol Eugenia
- 739 Gonzalez Gonzalez , Emilia Monserrat
- 728 González González , María Victoria
- 690 González Gordillo , Bianca Denis
- 748 Gordillo Vargas, Rodrigo
- 380 Guallama, Angela
- 1439 Guell Esquivel, Martina
- 107 Guerra Córdoba, Leonardo Nicolás
- 288 Guevara, Aixa
- 626 Guevara, Lourdes
- 523 Gutierrez, Luciana Milagros
- 318 Guzman, S. P. Lila
- 784 Guzmán Cuevas , Gabriel Agustín
- 140 Heredia, Agostina
- 1447 Heredia Bustos, María Guillermina
- 1342 Herrera, Carolina
- 1062 Herrera López, Celeste
- 1283 Hierrezuelo, Agustín
- 568 Ibáñez Vildoso , Matías Jesús
- 246 Illanes Machuca , Fernando Facundo
- 512 Jaime , Flavia Guadalupe
- 113 Jofré Sierra, Sofía Morena
- 373 Jurado , Ariana Guadalupe
- 1441 Kuchen Pignatari , Camilo
- 1442 Kuchen Pignatari , Vitto
- 101 Laciar Pedro, Lara Nicole
- 393 Leal, Jorge Gabriel
- 477 León , Fabiana Elizabeth
- 1006 López Becerra, Juan Ignacio
- 884 Lujan Poblete , Laureano
- 472 Lujan Sagua, Luisana Pilar
- 628 Luna Diaz, Ambar Joselin
- 298 MALLEA, Mariana Evelyn
- 1038 Manrique Aballay, Gonzalo Joaquin
- 1281 Manrique Aballay , Santiago Benjamín
- 180 Mañe Albornos , Yazmín Aylen
- 446 Marin Rivero , Maria Gabriela De Los Angeles
- 700 Marquez, Maria Celina
- 310 Martín Claro, Milena
- 330 Martinazzo Bastida , Ornella
- 1412 Martinez, Lucas Ruben
- 1358 Martinez , Zaira Melina
- 550 Más Franza, Maria Valentina
- 117 Más Giron, Paula
- 1100 Menendez, Gustavo Dario
- 653 Mercado, Jorge
- 115 Mereles Pérez , Federica Donatella
- 1045 Millon, Lautaro
- 1446 Millón Barrios, Mariano Emanuel
- 1315 Miranda Maciel , Fernando Jesus
- 563 Miranda Russo , María Julieta
- 1093 Miraval, Alexis
- 532 Molina , Agustin
- 874 Molina Bustos , Aron Lautaro
- 590 Montero, Martín Facundo Emanuel
- 1126 Montesino Diaz, Antonella Gisella
- 619 Montilla Figueroa, Micaela
- 129 Moreta, Leonardo
- 531 Moscheni Acosta, Luka Sahir
- 130 MOYANO, GIULIANA
- 338 Muñoz , Braian Alexander
- 686 Muñoz, Carlos Dario
- 360 Muñoz Coronado , Giovanna Francesca
- 1360 Muñoz Oliva, Jazmín Ludmila
- 560 Muñoz Recabarren , Alejandro Mauricio
- 1302 Muñoz Suarez, Maria Catalina
- 1303 Muñoz Troncoso , Jorgelina Elena
- 1436 Muñoz Zapata, Fernando Jorge
- 1001 Muro, Ariadna Leonor Emilia
- 926 Murúa Flores, Priscila Nair
- 109 Noroña, Gabriela Agostina
- 1201 Novaro Altamira , Héctor Javier
- 632 Nuñez , Abril
- 514 Oliver Lucero, Ignacio
- 596 Olivera Peruzzi, Martina Trinidad
- 319 Ordenes, Pamela Gisel
- 257 Ortega Giovenco , Giovanni Francisco
- 753 Ortiz Riveros, Lourde Pilar
- 670 Ovallez, María De La Paz
- 1244 PACHECO RETA, EMILIANO
- 1111 Paez, Jonatan
- 1384 Páez Salas , Nicolás Ariel
- 661 Palacio Endrizzi, Franco Exequiel
- 545 Paredes, Mariano
- 814 Pavón Riveros , Delfina Guadalupe
- 354 Peinado, Yesica Mayra
- 203 Pelletier, Luciana Micaela
- 494 Pereira, Antonella
- 389 Pereyra, Romina
- 233 Perez, Natalie Pilar
- 154 Petrignani Krebs, María Luciana
- 513 Pi Alvarez, Jesus Emanuel
- 780 Pinilla Masut, Marisol
- 999 Pinto, Milagros Nicole
- 225 Pintos, Evelyn Romina
- 1221 Pizarro Herrera , Nayeli María
- 913 Pizarro Montecino , Arely Marilú
- 1007 Poblete Marin, Joaquin Uriel
- 558 Puigdengolas, Matias
- 929 Quinteros Soria, Luana Micaela
- 266 Quiroga, Martin
- 823 Quiroga, Martina
- 352 Quiroga Montiveros , Julieta
- 437 Quiroga Nievas, Ana Paula
- 1309 Quiroga Olivarez, Ambar Jazmin
- 1234 Quiroga Rodríguez , Benjamín Alessandro
- 1217 Quiroga Torres, Nerina Maribel
- 745 Quiroz, Vanesa
- 1060 Ramirez Espejo, Leandro Maximiliano
- 1276 Recalde Davila , Amira Belen
- 1282 Ribeyrolles, Juliana
- 1245 RICCITELLI LANDA, BENICIO
- 817 Rivero Fuente, Dario Emanuel
- 1403 Riveros , Milagros
- 279 Riveros González , Ana Paula
- 920 Riveros Paez, Paulina Milagros
- 173 Robledo, Samuel
- 731 Rodríguez Alejo, Oliver Nahuel
- 1448 Rodríguez Lillo, Agostina Noel
- 529 Rojas, Fernanda Abigail
- 848 Rojas Tolotto, Sofia
- 791 Romero, Leila Guadalupe
- 593 Rosalez, Martina Leila
- 921 Roux Baudonnet, Catalina Lucía
- 308 Ruades, Tania
- 956 Ruarte, Daiana Marisol
- 105 Ruarte, Pamela
- 836 Rubia , Carla
- 643 Ruz Sanchez , Zoe Milagros
- 403 Salina Yuayder, Nicolás Ivan
- 953 Sánchez , Agustin
- 623 Sanchez, Amira Jazlyn
- 682 Sanchez, Thiago
- 1429 Sanchez Lopez, Martin Diego
- 1425 Sanchez Mendoza, María Paz
- 122 Sánchez Vega, Luna
- 685 Santos Aguirre, Juan
- 193 Sarmiento, Nazarena
- 672 Sasso, Ariel
- 843 Sasso, Domingo Isaías
- 756 Sasso Ordenes, Faustina Rosa
- 143 Scarso Furió, Milagro
- 1205 Segura Jofre, Julieta Daniela
- 1361 Segura Salina , Ana Isabella
- 677 Serra Sefair, Inti Del Mar María
- 1081 Soler Caputo , Ana Cecilia
- 806 Sosa, Melisa
- 212 Tapia Montenegro , Ludmila Leonela
- 1371 Tejada, Florencia Daniela
- 1422 Tejada, Florencia Micaela
- 1359 Toledo, Shantal
- 106 Torres, Tisiana Yazmin
- 1383 Tramontin, Matías
- 1170 Trigo Muro , Nadia
- 1310 Valdez Rapaport , Mia Giuliana
- 1380 Valdez Sosa, Luana Abril
- 808 Varga Gil, Octavio
- 286 Vargas Araya, Fernanda Emilse
- 1134 Vargas Reinoso , Germán Esequiel
- 123 Vazquez Mercado , Alejandro Manuel
- 155 Vázquez Troncoso, Yazmin Moesha
- 1314 Vélez Chancay , María Zoe
- 1249 Vellio Esteves , Carla Victoria
- 788 Vera, Valentina
- 1401 Vera Chumbita, Camila Florencia
- 772 Vera Martines, Estefania Isabel
- 812 Vergara Alvarez, Silvia Crsitina
- 376 Verino Del Bono, Maria Luna
- 1233 Veron Espejo, Mauro Lucas
- 1392 Verón Ortega, Celeste Lourdes
- 858 Vicentela, Daniela Belén
- 1437 Victoria García , Gino
- 347 Videla, Matias
- 655 Villafañe, Exequiel
- 767 Villavicencio , Lisandro
- 1286 Yacante, Mia Guadalupe
- 265 Zabala, Carla Marilyn
- 235 Zalazar, Matías Jesús
- 1056 Zapata, Agustina
Artistas itinerantes
- 435 Ruiz, Cesar Rolando
- 746 Aguado, Jorge
- 503 Aguiar Arevalo, Monica Beatriz
- 1246 Aguilera, Alexis
- 457 Aguilera Agüero , Emanuel Alejandro
- 1433 Alcayaga, Rogelio
- 184 Alsina Caputo , Aníbal Natán
- 584 Barilari, Jose
- 657 Beatrice García , Leonardo Anydres
- 594 Becerra Jofre, Grisel Neris
- 903 Cabaña Varela , Delfina
- 1426 Calvo, Rogelio Iván
- 1142 Carrión Cubo , Víctor Emmanuel
- 209 Carrizo, Silvia
- 124 Casavalle, Antonella Tatiana
- 1103 Castañeda, Carlos
- 1375 CASTILLO DAMIAN, LUIS ALBERTO
- 676 Castro, Sepulveda
- 385 Delafuente, Florencia
- 522 Domenech, Mario
- 1068 Ejarque Borcosque, María Constanza
- 1296 Espejo Lopez, María Fernanda
- 775 Espinola, Rodrigo Mateo
- 158 Fernandez, Erica
- 1067 Fernández Borcosque , María Delfina
- 979 Fernández Ferres, José Andrés
- 362 Fernández Lanzone, Magdalena Del Valle
- 984 FIGUEROA Jofré , Micaela Selene
- 397 Flores Tulián , Pablo Ernesto
- 1430 GARCÍA FLEURY, PAULA AGOSTINA
- 968 Garcia Garcia, Leandro Gabriel
- 857 Giuliani Segui, Bruno
- 892 Gomez , Beatriz Veronica
- 1152 Gómez Meca, Ailín Guadalupe
- 1076 Gómez Vargas , Valentina Aluminé
- 443 Gonzalez , Agustín
- 930 Gonzalez, Betiana
- 479 González, Luciana
- 908 Guardia Quintero , Sergio Román
- 667 Guerra, Lucas
- 378 Guerra, Rodrigo Nahuel
- 1046 Guevara, Silvio
- 1248 Guevara Guzmán , Luca Nazareno
- 588 Guirado, Anabelia
- 384 Hatzenbuhler, Mariano Agustin Hatzenbuhler
- 326 Herrera, María Guadalupe
- 402 Herrera Peñaloza, Alan José
- 1364 Illanes, Carlos
- 1411 Jofré Potenzoni, Paula Noelia
- 1311 Lara Leotta, SofÍa
- 196 Liquitay, Hernán
- 1394 Liquitay Salazar , Cintia Bibiana
- 487 Maldonado Garcia, Guadalupe Maria
- 947 Martinasso, Soledad
- 138 Melián, Celeste
- 764 Melian Navarro , Maria Belen
- 321 Mendoza, Beatriz Cecilia
- 116 MIRA, INES ALEJANDRA
- 1363 Miranda, Emanuel
- 765 Molina Díaz, Juan Simón
- 1373 Montaña, Nicolas
- 1015 Montaño, Esteban
- 925 Montoro, Valentina
- 938 Moran, Gabriel
- 1324 Moreta , Nicolas Eduardo
- 1319 Ojeda, Ricardo Jesus
- 706 Olivera, Marilin
- 1239 Olmedo, Bárbara
- 1387 Ortega, Alexis Salomon
- 870 Paez, Giselle Alejandra
- 488 Peralta Plaza, Ignacio Joaquin
- 1423 Pineira, José Emanuel
- 939 Riveros, Julian
- 441 Rodano, Valentina
- 575 Rodríguez Brizuela , Ruben Omar
- 172 Rodriguez Perez, Jesus Emanuel
- 644 Rodriguez Tejeda, Lourdes Alma
- 481 Rupcic, Milenka
- 1143 Salas, Gabriela
- 899 Salinas, Florencia
- 1065 Salomé, Silvina
- 1406 Sanchez, Alejandro
- 659 Segovia, María Fernanda
- 210 Sierra, Eliana Vanina
- 205 Silva, Maira Virginia
- 1064 SOSA, MARIANO
- 718 Talquenca, Agustín Joel
- 867 Torres, Fernando Abel
- 1352 Torres, Paula Beatriz
- 609 Varas, Sebastián
- 825 Vargas Romero, Agustina Araceli
- 161 Vera Zevallos , Sofía Mayra Lili
- 1275 Villarroel Cuevas, Omar Herman
- 320 Zaine Castro, Nahuel