Entre el movimiento de quienes hacen una pausa tras recorrer la feria y el velódromo y la música que suena de fondo en la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el stand de Cono Creps se convirtió en una parada tentadora para quienes buscan algo distinto para comer en el predio. Mientras la gente baja un cambio y se acerca a descansar y probar productos, el puesto llama la atención con una propuesta que corre un poco el eje de los clásicos y suma opciones hasta la madrugada.

Desde el mostrador, Milagros explica la esencia del producto y cuenta que "ofrecemos creps, que es como la masa a un panqueque pero es más crocante". Según detalla, hay alternativas tanto para cenar como para el postre, con "rellenos salados como carne al Malbec, roquefort, sino algo dulce con Nutella, banana, frutilla, coco, almendra, que es una de las que más sale".

Al momento de elegir entre los pedidos del público, aclara que "el que más se vende de los salados puede ser roquefort, puede ser carne al Malbec y el de los dulces, el de Nutella sale mucho", además de sumar propuestas vegetarianas como una de pasta de berenjenas con queso mozzarella y verduras salteadas.

Para Cono Creps, esta edición marca su primer año en la Fiesta Nacional del Sol, luego de haber participado durante unos tres años en distintos eventos en San Juan. El stand funciona hasta cerca de las dos o tres de la mañana, cuenta con opciones de pago con tarjeta, acceso a Wi-Fi para los clientes que necesiten conectarse y precios accesibles para el público familiar.

A pocos pasos, Ornela remarca que la propuesta busca salir un poco de la hamburguesa o el pancho tradicional y "de lo común", algo que define como "una opción muy buena, la verdad, muy rica, más saludable, digamos". Entre las charlas junto al mostrador, los pedidos de creps dulces —que suelen compartirse, a diferencia de los salados, pensados para uno— y los acordes de "Como cigarra" sonando en el predio, la gastronomía suma su propio ritmo en la primera noche de la fiesta.