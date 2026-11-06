Este viernes 6 de noviembre, desde las 13, quedará habilitada la primera tanda de inscripciones para las charlas inspiracionales del FNS Forum 2026. Las entradas serán gratuitas, pero los interesados deberán realizar una inscripción previa para acceder a las ubicaciones disponibles en el Teatro del Bicentenario.

La entrega de localidades se completará con nuevas tandas que se habilitarán los días domingo 8, martes 10, jueves 12 y sábado 14 de noviembre. Las conferencias se realizarán el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22 horas.

Tres referentes compartirán sus experiencias

La programación reunirá a referentes de los ámbitos empresarial, tecnológico y económico, quienes expondrán sus perspectivas sobre los desafíos y las transformaciones actuales. La primera conferencia estará a cargo de Lara López Calvo, economista, periodista y divulgadora.

Su exposición buscará explicar de manera sencilla temas económicos complejos, con herramientas para comprender la actualidad y tomar decisiones financieras. Luego será el turno de Santiago Siri, tecnólogo, emprendedor y programador argentino, quien abordará la Inteligencia Artificial y el Prompting Live.

Su presentación combinará una mirada sobre el impacto de la inteligencia artificial con demostraciones en vivo, construcción de prototipos y aplicaciones adaptadas a cada audiencia. De esta manera, los asistentes podrán conocer distintas posibilidades de uso de estas tecnologías.

El desafío de las generaciones en el mundo laboral

La última conferencia estará a cargo de Patricia Jebsen, quien presentará “Cuatro generaciones bajo el mismo empleo”. Durante su exposición analizará los cambios y las continuidades en el mundo laboral, con foco en la convivencia de distintas generaciones dentro de las organizaciones.

Jebsen es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa y cuenta con una maestría en Marketing y Administración de Empresas de la European Business School de Alemania. También tiene una maestría en Comunicación Corporativa y Prensa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Cómo será la dinámica de las conferencias

Cada charla tendrá una duración de 40 minutos y contará con otros 20 minutos destinados a preguntas del público. El formato permitirá generar un intercambio directo entre los disertantes y los asistentes.

El FNS Forum 2026 propone un espacio de encuentro y reflexión sobre temas vinculados con la economía, las finanzas, la transformación digital y las nuevas dinámicas del mercado laboral. También abordará el impacto de las tecnologías en la sociedad y los desafíos que atraviesan distintos sectores.