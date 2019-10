Focalizarán las becas Progresar en los alumnos que estudien áreas de conocimiento estratégico

Las becas Progresar, que entrega el Gobierno nacional para fomentar los estudios universitarios de jóvenes, estarán focalizadas a partir del año que viene en aquellos estudiantes que sigan las llamadas "áreas de conocimiento estratégico" al tiempo que recibirán un premio estímulo si tienen un promedio de seis en todas las materias durante el primer año de cursada, informó hoy el Ministerio de Educación. "De esta forma buscamos incentivar a los alumnos que sigan carrreras como ingeniería del petróleo y combatir la deserción que puedan llegar a tener en el primer año de la carrera", dijo a Télam el ministro Alejandro Finocchiaro. El funcionario precisó que "esto no quiere decir que los que ya reciben las becas y no estudian estas áreas las van a dejar de percibir, sino que a partir del 2020, los nuevos ingresantes a carreras tradicionales como abogacía o medicina no percibirán la beca Progresar". Finocchiaro aseguró que cada región del país tiene su área de conocimiento estratégico, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires faltan estudiantes que se dediquen a estudiar para docentes, mientras que en otras regiones pueden faltar técnicos en informática, enfermeros o conservación de recursos naturales". Esta nueva modalidad beneficiará a "todos los jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran estudiar o estén estudiando carreras estratégicas en universidades públicas nacionales y con ingresos familiares menores a tres salarios mínimos", destacó el Ministerio. Además de la beca, la cartera educativa otorgará un estímulo a aquellos estudiantes de áreas de conocimiento estratégico durante el primer año de cursada. Finocchiaro expresó que "los chicos que ingresen en el 2020 en estas áreas y tengan un promedio de seis le daremos un bono anual equivalente al 50% de lo que recibieron por la beca, mientras que los que obtengan un promedio de ocho en el resto de la carrera el bono anual será del 100% de la beca" Con esto "buscamos no sólo incentivar desde el punto de vista monetario el estudio de estas áreas que consideramos estratégicas parta el país de acuerdo a nuestros estudios sino que también combatimos la deserción en el primer año de la carrera" "Un estudiante de una carrera estratégica que empiece a estudiar en 2020 cobrará una beca mensual de $2.520. Si aprueba todas las materias con un promedio de 6 o más cobrará un bono de 12.600 pesos", agregó. "Si aprueba con promedio 8 o superior el bono extra va a ser de 25.200 pesos. En total, un estudiante que apruebe sus materias con promedio 8 va a cobrar $50.400 en su primer año", dijo el Ministerio.. La cartera detalló que lo que se necesita "son técnicos y profesionales en áreas de la salud como medicina o enfermería en todo el país. También hacen falta programadores y profesionales en diseño y construcción" "En algunas regiones Argentina tiene necesidades específicas: como el turismo o la gastronomía en el Sur, el Centro y el NOA. O para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales en el Norte y el Sur", sostuvo el Ministerio. Finocchiaro destacó que las becas Progresar "cuando las recibimos sólo era un subsidio que los estudiantes cobraban por Anses, ahora las transformamos en una verdadera beca que contribuirá al desarrollo del país". El Gobierno nacional destinó este año unos 15.000 millones de pesos en las becas Progresar y los alumnos beneficiarios superaron los 550.000.