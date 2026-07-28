La música quedó en pausa por un momento y el conocimiento tomó el protagonismo en una nueva edición especial de UPD Unidos por el Desafío GRUPO HUARPE, donde cuatro reconocidos artistas sanjuaninos aceptaron dejar el escenario para enfrentarse a un examen muy diferente: responder preguntas sobre los contenidos que alguna vez aprendieron en la escuela secundaria.

El equipo azul, integrado por Javier Lucero y Fernando Lucero, representantes del grupo Los Lucero de Jáchal, se enfrentó al equipo naranja, conformado por Marisa Gil y Alejandro Morales, integrantes de Los Salerosos. Folklore y flamenco quedaron cara a cara en un programa donde el talento musical fue tan importante como la memoria.

Como ya es tradición en el ciclo, la competencia recorrió materias como Matemática, Historia, Lengua, Geografía, Ciencias, Deportes y Arte. Aunque ambos equipos comenzaron mostrando seguridad, el desarrollo del juego dejó en evidencia que algunas respuestas seguían intactas desde la secundaria, mientras que otras quedaron perdidas entre los recuerdos de aquellas épocas.

Lejos de vivir el desafío con tensión, los participantes aportaron un clima distendido que convirtió al programa en uno de los más entretenidos de la temporada. Las anécdotas sobre sus años de estudiantes, las bromas entre conductores e invitados y las ocurrencias que surgieron en cada pregunta hicieron que el entretenimiento fuera mucho más allá del resultado.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando los conductores invitaron a ambos equipos a demostrar aquello que mejor saben hacer. Primero fue el turno de Los Salerosos, quienes regalaron una demostración de palmas flamencas y percusión que despertó el aplauso del estudio. La respuesta no tardó en llegar: Los Lucero de Jáchal interpretaron un fragmento de una zamba, generando un intercambio musical que rompió por completo la lógica del concurso y convirtió al estudio en un verdadero escenario.

Javier y Fernando Lucero, junto a Marisa Gil y Alejandro Morales, protagonizaron un entretenido duelo entre música y conocimiento. FOTO HUARPE.

También hubo espacio para conocer el costado más personal de los invitados. Los hermanos Javier y Fernando Lucero recordaron sus años escolares y cómo la música fue acompañándolos desde muy jóvenes, mientras que Marisa Gil y Alejandro Morales compartieron las historias de su familia, profundamente ligada a la cultura española y al flamenco, además de revivir con emoción sus viajes de egresados y las vivencias que marcaron su adolescencia.

En lo estrictamente competitivo, el marcador se mantuvo parejo durante buena parte del programa. Ambos equipos acertaron y fallaron en diferentes materias, utilizaron el comodín estratégico y sostuvieron la incertidumbre hasta los minutos finales, cuando una correcta respuesta en Matemática terminó inclinando la balanza.

De esa manera, Javier Lucero y Fernando Lucero, de Los Lucero de Jáchal, lograron quedarse con la victoria y avanzar a la siguiente instancia del certamen, luego de una edición que confirmó que el talento artístico puede abrir muchas puertas, aunque para superar el desafío de UPD también hace falta desempolvar los conocimientos aprendidos en la escuela.

Entre risas, música en vivo, recuerdos de la secundaria y un entretenido duelo de conocimientos, la edición especial volvió a demostrar que UPD Unidos por el Desafío puede reunir a artistas, docentes, estudiantes y familias en una propuesta donde aprender también es parte del espectáculo.

Sobre UPD

UPD (Unidos por el Desafío) es el programa de entretenimiento educativo de GRUPO HUARPE que reúne a estudiantes de escuelas secundarias de toda la provincia y, en sus especiales, también recibe a invitados destacados. A través de preguntas sobre Matemática, Lengua, Historia, Geografía, Ciencias, Arte, Deportes e identidad sanjuanina, los participantes ponen a prueba sus conocimientos en una competencia dinámica donde el aprendizaje y la diversión van de la mano. El ciclo se emite por HUARPE TV y sus plataformas digitales, consolidándose como una propuesta que combina educación, entretenimiento y participación.