Un hombre quedó detenido después de que intentó escapar de un comercio del centro de San Juan tras un presunto hurto. Durante la huida, forcejeó con empleados, rompió parte del sistema de seguridad del local y finalmente fue aprehendido por efectivos policiales. El hecho ocurrió el martes 8 de septiembre, alrededor de las 20:13, en un negocio ubicado sobre General Acha al 350, en Capital.

El procedimiento se inició luego de que personal policial fue comisionado por Trueno Halcón hacia el comercio Moty Regalos, donde se informó que se había producido una aprehensión civil. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a un hombre que forcejeó con empleados del establecimiento mientras intentó abandonar el local.

De acuerdo con la información aportada a los investigadores, el sospechoso intentó retirarse pese a la intervención de los trabajadores. Ante la imposibilidad de escapar, provocó la ruptura del perno de seguridad de la puerta. Luego se tomó del arco de seguridad instalado en el comercio y tiró de la estructura, lo que produjo la rotura del sensor del dispositivo.

Los policías intervinieron en ese momento y procedieron a la aprehensión del hombre, quien posteriormente fue identificado como Diego Exequiel Bazán, de 32 años, domiciliado en el departamento Chimbas.

Tras controlar la situación, los efectivos revisaron los registros de las cámaras de seguridad del comercio para reconstruir lo sucedido. Las imágenes permitieron observar que el hombre ingresó acompañado por una mujer. Según se informó, la mujer tomó un perfume marca One Million Lucky y abandonó el lugar con el producto.

El perfume fue valuado en $14.500 y quedó consignado como uno de los efectos relacionados con la investigación. La mujer logró escapar del establecimiento durante el momento en que el hombre forcejeó con los empleados, por lo que los investigadores continuaron con las actuaciones correspondientes para determinar su identidad y eventual participación en el hecho.

El caso quedó caratulado como “Hurto simple y daño simple” y tomó intervención la UFI Flagrancia. Luego de la aprehensión, el personal actuante se comunicó con el Sistema Acusatorio y puso en conocimiento a las autoridades judiciales sobre las circunstancias del procedimiento.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Juan Mattar, quien fue informado sobre lo ocurrido y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaron las actuaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

El procedimiento contó con la intervención de la agente Agustina Quiroga, el agente Nicolás Andrada, la cabo Mariana Pérez y el agente Pablo Villarruel. Las actuaciones fueron recibidas posteriormente en la Comisaría Tercera por el oficial ayudante Carlos Moreno.

La investigación se centró en el presunto hurto del perfume, los daños ocasionados en los elementos de seguridad del comercio y la participación que tuvo cada una de las personas que ingresaron al establecimiento.