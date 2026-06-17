Ford pidió dejar de usar dos modelos de sus camionetas por fallas

Ford Argentina inició un alerta de seguridad para los propietarios de las camionetas Bronco Sport y Maverick comercializadas en el territorio nacional. La automotriz recomendó de manera preventiva no conducir estos vehículos hasta que pasen por una inspección técnica oficial. El inconveniente afecta a unidades fabricadas en México y se debe a una posible falla que podría derivar en la pérdida del control de la dirección.

El desperfecto detectado se ubica en la rótula de unión entre el brazo de control delantero y la mangueta de dirección. Según detalló la compañía, este componente pudo haber sido ensamblado de forma incorrecta durante su fabricación. Si la conexión de la pieza es parcial, la rótula podría desprenderse y provocar que el conductor pierda el dominio del volante, lo que aumenta el riesgo de siniestros viales. Aunque no se registraron incidentes en el mercado local, la empresa optó por realizar esta revisión por precaución.

La convocatoria alcanza a las unidades de Bronco Sport producidas entre el 25 de marzo de 2021 y el siete de octubre de 2025. En cuanto al modelo Maverick, el rango de fabricación comprendido va desde el 10 de enero de 2022 hasta el 20 de enero de 2026.

Los clientes pueden identificar si su rodado está afectado verificando el primer carácter y los últimos cinco dígitos del número de serie. El servicio técnico consistirá en verificar la fijación de la rótula en ambos lados del vehículo sin ningún costo para el usuario.

Se solicitó a los dueños que se comuniquen con la red de concesionarios oficiales a la brevedad para coordinar un turno. La inspección demanda cerca de 18 minutos, aunque el plazo final puede variar según la demanda de cada taller especializado.