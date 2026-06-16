Formación casi confirmada: el once que se perfila para el debut mundialista

La Selección Argentina se encuentra en las horas finales previas a su debut en el Mundial 2026, donde enfrentará a Argelia este martes desde las 22. El compromiso, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, tendrá lugar en el Kansas City Stadium y se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports. Para este inicio de la defensa del título mundial, el entrenador Lionel Scaloni termina de delinear un 11 titular que presenta regresos importantes y algunas modificaciones obligadas por lesiones.

La principal novedad bajo los tres palos es la confirmación de Emiliano Martínez como titular pese a que llegó a la preparación en Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de su mano derecha. Esta lesión le había impedido participar de los amistosos y de la mayoría de las prácticas grupales a la par de sus compañeros. A pesar de este contratiempo, su evolución fue satisfactoria y será de la partida en el estreno del certamen.

En la zona defensiva, Scaloni cuenta nuevamente con Cristian Romero tras superar una lesión ligamentaria sufrida en el Tottenham. El central estaría acompañado por Lisandro Martínez, quien se perfila como titular por sobre Nicolás Otamendi. El defensor del Manchester United busca revancha tras haberse ausentado en 2025 por otra lesión ligamentaria.

Por el lateral derecho, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina disputan un lugar luego de haber comenzado la puesta a punto con trabajos diferenciados por molestias musculares. En la banda izquierda, Nicolás Tagliafico quedó descartado por un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda sufrido ante Honduras y apunta a regresar para el segundo duelo ante Austria. Facundo Medina asoma como su reemplazante natural, aunque también existe la opción de que Lisandro Martínez ocupe ese sector.

El mediocampo no tendrá sorpresas en sus nombres principales con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Sin embargo, se destaca la entrada de Thiago Almada, el mediapunta del Atlético de Madrid que tomará el lugar vacante de Ángel Di María con la función de colaborar en el retroceso.

En el ataque, el capitán Lionel Messi compartirá la delantera con Lautaro Martínez, quien llega tras ser campeón de la Serie A con el Inter. Por su parte, Julián Álvarez ya se recuperó de una molestia en uno de sus tobillos y podría sumar minutos si el desarrollo del juego lo permite.

El encuentro será arbitrado por Szymon Marciniak y los pronósticos ya analizan las posibilidades de cada equipo según las apuestas. En el lado africano, la historia de Luca Zidane capta la atención al tratarse del hijo de la leyenda francesa que ahora defiende los colores de Argelia. De esta manera, el equipo nacional inicia un nuevo sueño mundialista en una ciudad donde el jazz y el deporte se unen para recibir al campeón vigente.