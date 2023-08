Fórmula 1: creen que Fernando Alonso puede complicar a Verstappen

Luego de la octava victoria consecutiva de Max Verstappen en Fórmula 1, los demás elogios se los lleva otro famoso piloto. Se trata de Fernando Alonso, quien, para la propia escudería de Red Bull, sería el único corredor que podría darle problemas al neerlandés en la pista. El español atraviesa una gran temporada y es por eso que desde el equipo que lidera la competencia no lo quitan de la pelea.

Tras el Gran Premio de Bélgica, Fernando resaltó: "Este resultado ayuda a subir la moral del equipo y nos vamos con menos peso sobre los hombros porque los últimos resultados nos estaban afectando. En la segunda parte del campeonato, tenemos que mejorar, aunque hoy haya ido bien la carrera, no hemos luchado por el podio. A partir de ahora, hay que seguir trabajando".

"Hemos ido a contracorriente todo el fin de semana, pero hoy he tenido un gran ritmo. Pensaba que iba a ir hacia atrás tras los adelantamientos en Eau Rouge, pero he mantenido el ritmo de los Mercedes y es para estar contento", cerró Alonso. Sin dudas, su presente ilusiona a muchos fanáticos, por lo que, incluso, algunos creen que podría pelear cabeza a cabeza con Max Verstappen.

Elogios para Fernando Alonso

Marko, el feje de Red Bull, habló con la prensa y dejó en claro lo que opina del piloto español. "¿Quién puede batir a Max?", le consultó Albert Fábrega en DAZN al antes mencionado. Sobre esto, no dudó ni un segundo y contestó: "Creo que solo Alonso... pero con el mismo coche sería complicado". Cabe recordar que Checo terminó a 22 segundos y saliendo por delante.

"La verdad es que si miramos el histórico y la estadística, veo complicado que ganemos todas, claro que ya llevamos 12 seguidas y, bueno, ¿quién sabe? Espero que sí por Fernando. Hace unos años no luchábamos delante, ahora me alegra verle aquí y las victorias están sobre la mesa. Yo he estado en esa situación, a veces terminas a 30 segundos del ganador pero aun así ganas dos o tres carreras en una temporada", cerró sobre Alonso.