Fortaleza y orgullo, lo que une a los papás de chicos con autismo

Si hay algo que define a los papás de hijos de chicos con trastorno del espectro autista es la confianza en ellos, el amor y sobre todo el orgullo por sus chicos. Es por esto que en el Día del Orgullo Autista, que se celebra cada 18 de junio desde el 2015, DIARIO HUARPE habló con varios papás que demostraron que, en muchas ocasiones, son sus niños los que los impulsan a seguir, como así también, el ver su forma positiva de afrontar diversas situaciones de la vida.

Testimonios:

Marita Flores, mamá de Matías de 21 años

“Para la mayoría de los padres es un shock pero todo es un aprendizaje. Él no se ha quedado estático nunca, ha seguido avanzando a pesar del viento en contra y de los diagnósticos, según los cuales, él tendría que estar aislado y sin embargo no, él está expectante y eso me llena de orgullo porque da muestras de tratar de avanzar y crecer”, contó la mujer. Incluso, el joven siempre trata de aprender e incorporar conocimientos por lo que frecuentemente está haciendo cursos. Actualmente aprende pirograbado, informática, repostería y decoración de tortas. Además, va a la Escuela Obreros del Porvenir a Gastronomía y, a veces, a la Cruz Roja.

MIRÁ TAMBIÉN El conocimiento del autismo permite un diagnóstico precoz

José Vargas, papá de Isaías de 8 años y de Bautista de 5, ambos con autismo

“Mis hijos son los que me ayudan a salir adelante. Hace un año falleció mi señora y si no fuera por ellos yo no estaría acá porque son los que me dieron fuerzas para seguir, imaginen el orgullo que siento”, expresó.

Daniela Jácamo, mamá de Santiago de 7 años

"Cuando me dijeron que mi hijo tenia autismo entré en pánico, mi temor era no poder ayudarlo a explotar sus potencialidades. Yo no quería que fuera el mejor en todo, sino que alcanzara el máximo de sus capacidades. Con el tiempo toda la familia aprendió que con sacrificio y constancia se logran grandes avances. Hoy mi Santiago es un niño feliz con una familia que lo ama y se enorgullece por sus logros.

Marina Aldeco, mamá de Lucas de 15 años

“Siempre he admirado a Lucas porque tiene una perseverancia increíble que es lo que lo ha ayudado a avanzar, él me sorprende siempre porque cada vez va superando las expectativas, incluso, ahora está teniendo terapias fuera del consultorio que lo han ayudado a tener más independencia ya hasta toma decisiones por su propia cuenta y se interesa por conocer sus derechos por tener discapacidad”, expresó la presidenta de la Asociación Civil Pascua.

MIRÁ TAMBIÉN Un cumpleaños multitudinario le puso calor a un merendero

Pamela Chicagual, mamá de Danilo de 7 años