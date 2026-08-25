La minera australiana Fortescue, que mantiene dos proyectos de exploración en San Juan (Nacimiento en Iglesia y Susana en Calingasta), decidió apartar de todas sus funciones a un alto ejecutivo mientras la compañía avanza en una investigación interna por presuntos hechos de acoso sexual e intimidación. El giro se produjo después de que la empresa revisara su postura inicial, cuando el ejecutivo argentino Agustín "Gus" Pichot había señalado que, de acuerdo con el asesoramiento legal y de gobernanza recibido, no era necesario retirarlo de sus funciones durante el proceso de investigación.

La investigación quedó en manos del estudio jurídico australiano MinterEllison, contratado de manera externa para analizar las acusaciones, según informó la compañía en un comunicado a Reuters el 25 de agosto de 2026 . El trabajador permanecerá sin desempeñar tareas hasta que concluyan las actuaciones. La empresa no difundió la identidad del directivo ni adelantó conclusiones sobre las denuncias, que fueron reportadas por primera vez por el Australian Financial Review .

Las actividades de Fortescue en San Juan

El escándalo adquiere relevancia para San Juan porque Fortescue mantiene dos áreas de exploración minera activas en la provincia. Una de ellas es Nacimiento, ubicada en el departamento Iglesia, a unos 40 kilómetros de Rodeo y a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. La otra es Susana, en Calingasta, a unos 150 kilómetros de la localidad cabecera y con sectores que superan los 4.600 metros de altura. Ambos proyectos se encuentran en una etapa temprana de exploración y están asociados a minerales considerados estratégicos para la transición energética .

Demanda colectiva y contexto de la industria

El caso se da en un contexto de fuertes cuestionamientos en la minería australiana por el ambiente laboral, el acoso y la discriminación. En junio de 2026, el estudio jurídico JGA Saddler presentó una demanda colectiva contra Fortescue por presunta conducta indebida en el lugar de trabajo, que incluye acoso sexual y discriminación de género. El mismo bufete también inició demandas colectivas similares contra BHP y Rio Tinto en 2024 .

En un comunicado difundido por Reuters el 25 de junio de 2026, la abogada de JGA Saddler, Paris Hamrey, describió los testimonios de las denunciantes: "Una y otra vez, las mujeres nos dicen que no se sienten seguras en las instalaciones mineras de Fortescue... nos cuentan que no pueden hacer la colada diaria porque les roban la ropa interior en las lavanderías comunes; que no pueden ir al gimnasio porque hay hombres que las tocan de forma inapropiada o las siguen hasta su habitación" . El comunicado del bufete incluía 45 testimonios de mujeres que han trabajado en la compañía .

En 2022, el gobierno del estado de Australia Occidental había recomendado cambios radicales en la industria minera tras describir lo que calificó de "comportamientos aterradores" contra las mujeres y constatar que el acoso y las agresiones sexuales eran frecuentes en el sector con trabajadores rotativos que se desplazan en avión .

Cifras de incidentes y despidos

En su último ejercicio fiscal, Fortescue reportó 98 incidentes considerados de carácter psicosocial —una categoría que incluye acoso sexual, violaciones éticas y otras situaciones vinculadas al comportamiento en el ámbito laboral—, una cifra que representa una baja del 20% respecto al año anterior, según informó la compañía a Reuters . La empresa, que emplea a más de 16.000 personas, también informó que durante ese ejercicio desvinculó a 11 empleados por violaciones a las normas internas relacionadas con discriminación y acoso sexual. Entre los reportes figuran 13 casos de contacto sexual inapropiado, 10 de acoso sexual y uno de agresión sexual .

El resultado final de la investigación interna sobre el ejecutivo será elevado a un subcomité del directorio de la compañía para definir las acciones a seguir. Mientras tanto, el directivo seguirá apartado de sus funciones y la firma mantiene bajo revisión el impacto del caso sobre su estructura corporativa y sus operaciones en San Juan.