Fortescue alcanzó por primera vez en su historia el hito de embarcar 200 millones de toneladas de mineral de hierro en un solo año, un récord que consolida su posición entre los principales productores mundiales de este commodity y que se da mientras la compañía mantiene operaciones de exploración en San Juan.

El logro refleja el crecimiento de la compañía desde su primera exportación de mineral de hierro, realizada en mayo de 2008 desde Port Hedland, en Australia Occidental. En aquel entonces, alrededor de 140 buques transportaron la producción de la empresa, mientras que en la actualidad más de 1.000 embarcaciones parten cada año desde sus tres terminales de carga.

Con este nuevo registro, Fortescue superó además las 2.500 millones de toneladas de mineral de hierro embarcadas desde el inicio de sus operaciones comerciales. Según la empresa, el volumen movilizado anualmente equivale a llenar aproximadamente 30.000 piscinas olímpicas.

La compañía atribuyó este desempeño a la integración de toda su cadena logística, que abarca las operaciones de extracción, procesamiento, transporte ferroviario y embarque del mineral. Actualmente, Fortescue opera una de las redes de infraestructura minera más importantes de Australia, con minas, ferrocarriles y terminales portuarias propias.

El récord se alcanza en un contexto de fuerte demanda global de mineral de hierro, insumo fundamental para la producción de acero. Al mismo tiempo, Fortescue continúa avanzando en una estrategia de diversificación que incluye inversiones en energías limpias y tecnologías de descarbonización.

En la provincia de San Juan, Fortescue enfoca sus trabajos en la exploración minera de cobre y oro en la alta cordillera. Sus principales emprendimientos en etapa de exploración son los proyectos Nacimiento y Susana, junto con Vanesa.