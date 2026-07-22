Lo que parecía una tarde encaminada para el equipo azul terminó convirtiéndose en una de las remontadas más destacadas de Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE. Fos Moyano y Fernanda Delgadillo, integrantes del grupo Adivinador, comenzaron mejor el juego y lograron sacar ventaja en el marcador, pero Haru y Elías González, del equipo naranja Fosgato, reaccionaron en el momento justo y terminaron llevándose una victoria tan ajustada como celebrada.

Desde el inicio quedó claro que el programa iba a tener un duelo distinto. Los cuatro invitados, reconocidos por su trabajo como creadores de contenido en San Juan, llevaron al estudio un clima distendido, con bromas, anécdotas de la secundaria y buena química entre ambos equipos. Sin embargo, cuando comenzó a girar la ruleta, el juego pasó rápidamente a un segundo plano y dio lugar a una competencia muy pareja.

El equipo azul fue el primero en golpear. Adivinador encontró respuestas en Historia, Arte, Deportes y Matemática, construyendo una ventaja que parecía darle tranquilidad para administrar el resto del programa. Mientras tanto, Fosgato alternaba aciertos con errores y veía cómo el marcador comenzaba a complicarse.

Pero en UPD ninguna diferencia garantiza el triunfo. Con el correr de las preguntas, el equipo naranja empezó a recuperar terreno. Lengua, Ciencia y una correcta utilización del comodín para responder una pregunta de Deportes les permitieron empatar el juego justo cuando la definición comenzaba a acercarse.

Haru y Elías González, grupo Fosgato, en un partido que se resolvió en los minutos finales. FOTO HUARPE.

El suspenso aumentó en las últimas rondas. Ambos equipos llegaron con posibilidades concretas de quedarse con la victoria, obligados a responder con precisión y evitando cualquier margen de error. Adivinador tuvo la oportunidad de dar el golpe definitivo, pero una pregunta de Geografía sobre el país con mayor cantidad de islas a lo largo de su costa terminó jugando en su contra.

Con el marcador todavía abierto, todo quedó servido para la última intervención de Fosgato. Haru y Elías recibieron una pregunta de Arte relacionada con el origen de la cumbia y no dudaron: señalaron correctamente a Colombia como respuesta. El acierto fue suficiente para revertir el resultado y sellar una remontada que pocos imaginaban cuando comenzó el programa.

El festejo del equipo naranja reflejó el desarrollo del partido. Después de haber estado varias veces contra las cuerdas, lograron aprovechar cada oportunidad en el tramo decisivo y terminaron celebrando una victoria trabajada frente a un rival que dominó buena parte del juego.

Además del triunfo, Fosgato se quedó con el premio de la jornada: una cena para el equipo en Pirlo.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV, canal 19.2 de la TDA, y mediante las plataformas digitales de GRUPO HUARPE. La conducción está a cargo de Mari Leiva y Lito García.