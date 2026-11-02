La Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Veinte (G20) concluyó este sábado en la ciudad de Atlanta sin la emisión de un comunicado conjunto final, tras dos jornadas de debate marcadas por la imposibilidad de alcanzar consensos en materia geopolítica y de seguridad económica global.

Las discrepancias de fondo estuvieron centradas en el desarrollo de la crisis en Ucrania, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el impacto de las políticas arancelarias impuestas por la administración norteamericana.

El encuentro fue presidido por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien encabezó las discusiones orientadas a la seguridad energética, la estabilidad de las cadenas de suministro y la libertad de navegación en corredores estratégicos como el estrecho de Ormuz y el mar Negro.

No obstante, al término de las sesiones, Rubio admitió públicamente la persistencia de posturas encontradas entre las naciones miembros y reconoció ante la prensa que los países involucrados no se encuentran cerca de consensuar soluciones globales para estas problemáticas.

Tensiones sobre el mercado energético

Las delegaciones internacionales expresaron una profunda preocupación por el impacto indirecto que estas crisis han generado sobre la economía mundial, señalando que la inestabilidad bélica y comercial provocó un drástico incremento en los costos globales del combustible y mayor incertidumbre en el comercio internacional.

Asimismo, diversos representantes manifestaron inquietud ante la posibilidad de que Estados Unidos concrete una nueva acción militar contra Irán tras las elecciones intermedias fijadas para el 3 de noviembre, así como por las previsibles represalias por parte del gobierno iraní.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhaoxu, remarcó el retraso que sufre la agenda multilateral de desarrollo ante las actuales tensiones geopolíticas. El diplomático chino instó a los países miembros a adoptar medidas concretas para preservar la fluidez de las cadenas industriales y de suministros globales, al tiempo que abogó por afianzar la gobernanza energética global y la transición hacia esquemas sostenibles.

Conflictos diplomáticos y desplantes

El trasfondo diplomático del encuentro estuvo marcado por severos desencuentros protocolares. Durante la jornada inaugural, la delegación de Estados Unidos suspendió de manera imprevista la tradicional foto de familia de los cancilleres, motivada por la negativa explícita de representantes de Canadá, Australia y diversos países europeos a posar junto al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

A esta tirantez se sumó la decisión de la Casa Blanca de no incluir en la convocatoria a Sudáfrica, país que había ejercido la presidencia del bloque el año anterior.

Este fracaso en la redacción de un documento consensuado se da a pocas semanas de la Cumbre de Líderes del G20, que tendrá lugar durante el mes de diciembre en Miami, Florida, con el presidente Donald Trump como anfitrión.

De cara a dicha cita, Rubio confirmó que la Casa Blanca ya extendió la invitación formal al mandatario ruso, Vladimir Putin, aunque aclaró que hasta el momento la parte rusa no ha confirmado su asistencia.