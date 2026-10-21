Francisco Cerúndolo tuvo un sólido debut en el ATP 250 de Bruselas, donde derrotó al estadounidense Martin Damm Jr. por 6-4 y 7-6 (4) para avanzar a los cuartos de final. El argentino, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial y tercer preclasificado del torneo, resolvió el encuentro en una hora y 36 minutos sobre cancha dura y bajo techo.

El tenista nacional aprovechó su condición de favorito y consiguió cerrar un partido exigente en dos sets, con un total de 12 aces. La victoria le permitió continuar su participación en el certamen belga y sumar un nuevo compromiso en el tramo final de la temporada europea.

Un comienzo firme y un segundo set parejo

Cerúndolo tomó ventaja desde el inicio del primer parcial, cuando consiguió quebrar el servicio de su rival en el primer juego. Luego debió defenderse ante cinco oportunidades de quiebre de Damm Jr. en el siguiente game, pero logró sostener su saque y administrar la diferencia para cerrar el set por 6-4.

En la segunda manga, el argentino volvió a quebrar de entrada, aunque el estadounidense logró recuperarse y emparejar el desarrollo. El parcial se definió en el tie-break, donde Cerúndolo encontró la diferencia necesaria para imponerse por 7-4 y asegurar la victoria.

El camino de Cerúndolo en Bruselas

El argentino había accedido directamente a esta instancia por su condición de tercer cabeza de serie, mientras que Damm Jr., ubicado en el puesto 107 del ranking, había llegado tras superar al alemán Yannick Hanfmann. El estadounidense había ganado ese encuentro por 7-5 y 6-3.

Tras su triunfo, Cerúndolo quedó a la espera del vencedor del partido entre el británico Jacob Fearnley y el francés Clément Chidekh. El objetivo será continuar avanzando en el torneo y sostener el nivel que mostró en su presentación.

El porteño llegó a Bélgica luego de alcanzar los cuartos de final en Beijing y los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai. En 2026, además, conquistó los títulos del Argentina Open y Queen’s, dos logros destacados en su temporada.