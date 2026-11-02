Fran Cerúndolo y Etcheverry avanzan en el dobles del Masters de París

Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry consiguieron una nueva victoria en el cuadro de dobles del Masters 1000 de París y avanzaron a los octavos de final. La dupla argentina volvió a ganar en la competencia francesa y continúa en carrera en uno de los torneos más importantes del calendario internacional.

Los dos tenistas argentinos conformaron una pareja para disputar el certamen parisino, donde buscan continuar avanzando en la modalidad de dobles. Con este resultado, lograron meterse entre las mejores 16 parejas del torneo.

Los argentinos siguen avanzando en dobles

Cerúndolo y Etcheverry volvieron a mostrar buenos resultados jugando juntos y consiguieron una nueva clasificación en el circuito. El triunfo les permitió superar otra instancia y mantener la presencia argentina en el cuadro de parejas.

La participación de ambos representa una nueva oportunidad para sumar experiencia en una modalidad diferente a la competencia individual. Además, el resultado les permite continuar en carrera en el último Masters 1000 de la temporada.

El desafío en el Masters 1000 de París

El torneo francés reúne a destacados representantes del tenis internacional y forma parte de los principales acontecimientos del calendario ATP. La competencia de dobles se desarrolla en paralelo al cuadro individual.

Con el pase a octavos de final, Cerúndolo y Etcheverry buscarán continuar su recorrido en París. La dupla argentina intentará sostener el rendimiento que mostró en sus anteriores presentaciones para seguir avanzando en el certamen.