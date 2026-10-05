Fran Liotta: la fortuna del joven que conquistó a Lourdes Sánchez

Tras confirmarse la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, salieron a la luz los detalles más ocultos sobre Francisco Liotta, el muchacho correntino involucrado en el affaire del momento. Un exhaustivo relevamiento de datos expuso el trasfondo económico de la familia del muchacho.

La estabilidad financiera del joven proviene directamente de su padrastro Pablo Chama, un empresario que construyó un imperio en diversos sectores comerciales. "Es dueño de Aguas de Corrientes SA, de los hoteles Marriot de Corrientes y Ushuaia, dueño de un hotel boutique en los Esteros del Iberá, de una empresa de cables de Ushuaia, de un hotel con bodega en La Rioja y de una empresa constructora", explicaron al detallar el patrimonio.

A pesar de su cargo como administrador en uno de los emprendimientos familiares, los allegados del lugar sostienen una mirada particular sobre su cotidianeidad. "Me dicen que es un poco vago. Ama andar en moto, ir al gimnasio, navegar y descansar", revelaron sobre sus actividades diarias.

Por otra parte, apareció un cruce insólito entre las partes involucradas en este triángulo mediático. Resulta que la madre del muchacho mantenía un vínculo muy cercano con la expareja del productor. "Ella era muy amiga de Lourdes y del Chato, de hecho él fue al cumpleaños de la mujer", precisaron sobre esta llamativa coincidencia.